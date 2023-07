Digital Asset Fund Flows: Aufwärtstrend hält an – Zweite Woche mit Zuflüssen

Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte verzeichneten in der zweiten Woche in Folge Zuflüsse in Höhe von insgesamt 125 Millionen US-Dollar, womit sich die Zuflüsse in den letzten zwei Wochen auf 334 Millionen US-Dollar summieren

Bitcoin stand mit Zuflüssen in Höhe von 123 Millionen US-Dollar weiterhin im Mittelpunkt des Anlegerinteresses

Short-Bitcoin-Anlageprodukte verzeichneten weiterhin Abflüsse in Höhe von insgesamt 0,9 Millionen US-Dollar

CoinShares erfasst wöchentlich die Zu- und Abflüsse in ETPs, Investmentfonds und OTC-Trusts, die sich auf Bitcoin, Ether und andere digitale Vermögenswerte beziehen. Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte verzeichneten in der zweiten Woche in Folge Zuflüsse von insgesamt 125 Millionen US-Dollar, womit sich die Zuflüsse in den letzten zwei Wochen auf 334 Millionen US-Dollar beliefen, was fast ein Prozent des gesamten verwalteten Vermögens (AuM) entspricht. Der jüngste Kursanstieg hat die AuM in dieser Woche auf 37 Milliarden US-Dollar ansteigen lassen, den höchsten Stand seit Anfang Juni 2022, was dem durchschnittlichen AuM-Niveau des Jahres 2022 entspricht. Die Handelsaktivität blieb mit 2,3 Milliarden US-Dollar in dieser Woche hoch und lag damit deutlich über dem Durchschnitt von 1,5 Milliarden US-Dollar seit Jahresbeginn.

Bitcoin stand mit Zuflüssen in Höhe von 123 Millionen US-Dollar weiterhin im Mittelpunkt des Anlegerinteresses, wobei die Zuflüsse der letzten zwei Wochen 98 Prozent aller Zuflüsse in digitale Vermögenswerte ausmachten. Bitcoin-Anlageprodukte verzeichneten seit Jahresbeginn wieder Nettozuflüsse, nachdem sie vor zwei Wochen noch Nettoabflüsse in Höhe von 171 Millionen US-Dollar verzeichnet hatten. Trotz des jüngsten Preisanstiegs verzeichneten kurzfristige Bitcoin-Anlageprodukte weiterhin Abflüsse in Höhe von insgesamt 0,9 Millionen US-Dollar, was der zehnten Woche mit Abflüssen entspricht und nun 59 Prozent des AuM ausmacht. Trotz des jüngsten Rückgangs ist Short-Bitcoin mit 60 Millionen US-Dollar weiterhin das Anlageprodukt mit den zweithöchsten Zuflüssen seit Jahresbeginn.

Eine Reihe von Altcoins verzeichnete kleinere Zuflüsse, allen voran Ethereum mit Zuflüssen von insgesamt 2,7 Millionen US-Dollar, gefolgt von Cardano, Polygon und XRP. Multi-Asset und Solana verzeichneten geringfügige Abflüsse in Höhe von 1,8 Millionen US-Dollar bzw. 0,8 Millionen US-Dollar.

Blockchain-Aktien verzeichneten nach einer neunwöchigen Serie von Abflüssen Zuflüsse in Höhe von 6,8 Millionen US-Dollar.

(CoinShares-Gruppe)