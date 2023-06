Digital Asset Fund Flows: Altcoins nach jüngstem Preissturz bevorzugt

CoinShares erfasst wöchentlich die Zu- und Abflüsse in ETPs, Investmentfonds und OTC-Trusts, die sich auf Bitcoin, Ether und andere digitale Vermögenswerte beziehen. Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte verzeichneten geringfügige Abflüsse in Höhe von insgesamt 5,1 Millionen USD. Am Ende der Woche kam es zu geringfügigen Zuflüssen, nachdem bekannt wurde, dass einer der weltweit größten Vermögensverwalter in den USA ein Bitcoin-ETP beantragt hat. Diese Zuflüsse reichten jedoch nicht aus, um die Abflüsse der Woche auszugleichen. Infolgedessen wurde eine neunte Woche mit Abflüssen verzeichnet, die sich nun auf insgesamt 423 Millionen US-Dollar belaufen.

Auf regionaler Ebene verzeichneten die USA und Deutschland geringfügige Zuflüsse in Höhe von 3,7 Millionen US-Dollar bzw. 2,4 Millionen US-Dollar. Betrachtet man die Gesamtzuflüsse seit Jahresbeginn, so bleiben die USA mit Zuflüssen von 147 Millionen US-Dollar an der Spitze, während Kanada mit Abflüssen von 277 Millionen US-Dollar zurückbleibt. Trotz der verbesserten regulatorischen Bedingungen in Hongkong haben wir seit Jahresbeginn keine messbaren Zuflüsse in ETPs gesehen, während das verwaltete Gesamtvermögen (AuM) mit 39 Millionen US-Dollar niedrig bleibt.

Der Absturz der Altcoin-Preise in der Vorwoche veranlasste die Anleger, ihre Positionen aufzustocken, wobei sich die Zuflüsse auf insgesamt 2,4 Millionen US-Dollar beliefen, wobei XRP, Cardano und Polygon mit Zuflüssen von einer Million US-Dollar, 0,6 Millionen US-Dollar bzw. 0,2 Millionen US-Dollar im Mittelpunkt standen.

Ethereum verzeichnete in dieser Woche die größten Abflüsse in Höhe von fünf Millionen US-Dollar, während sowohl Tron als auch Avalanche Abflüsse in Höhe von 0,4 Millionen US-Dollar verzeichneten.

(CoinShares-Gruppe)