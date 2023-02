Digital Asset Fund Flows

von James Butterfill, Head of Research CoinShares.

• Nach einer Woche mit Makrodaten, die die Erwartungen deutlich übertrafen, verzeichneten digitale Anlageprodukte in der vergangenen Woche geringfügige Abflüsse in Höhe von sieben Millionen US-Dollar.

• Der Schwerpunkt lag vor allem auf Bitcoin, wo Abflüsse in Höhe von 10,9 Millionen US-Dollar zu verzeichnen waren, aber auch aus Short-Bitcoin-Anlageprodukten flossen 3,5 Millionen US-Dollar ab.

• Die Anleger scheinen in diesem Jahr differenzierter zu investieren, wovon ausgewählte Coins in der letzten Woche profitierten. Zehn Altcoins verzeichneten in der vergangenen Woche Zuflüsse von insgesamt 4,8 Millionen US-Dollar.

CoinShares erfasst wöchentlich die Zu- und Abflüsse in ETPs, Investmentfonds und OTC-Trusts, die sich auf Bitcoin, Ether und andere digitale Vermögenswerte beziehen. Digitale Anlageprodukte verzeichneten in der vergangenen Woche geringfügige Abflüsse in Höhe von insgesamt sieben Millionen US-Dollar, nachdem die makroökonomischen Daten in dieser Woche die Erwartungen deutlich übertroffen hatten und einige Anleger durch die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank verunsichert wurden.

In Europa wurden Zuflüsse in Höhe von insgesamt 4,7 Millionen US-Dollar verzeichnet, vor allem in Deutschland mit 8,3 Millionen US-Dollar an Zuflüssen. In Nord- und Südamerika gab es Abflüsse in Höhe von insgesamt 11,7 Millionen US-Dollar, die vor allem auf die USA mit Abflüssen von 10,4 Millionen US-Dollar entfielen.

Multi-Asset-Investmentprodukte verzeichneten in der vergangenen Woche Abflüsse in Höhe von insgesamt 2,4 Mio. USD, was die elfte aufeinanderfolgende Woche mit Abflüssen darstellt. Die Anleger scheinen in diesem Jahr differenzierter zu investieren, wovon ausgewählte Coins wie Ethereum mit Zuflüssen von 5,1 Millionen US-Dollar in der vergangenen Woche profitierten. Cosmos verzeichnete Zuflüsse in Höhe von 1,8 Millionen US-Dollar und verdoppelte damit fast seine Assets under Management. Zehn Altcoins verzeichneten letzte Woche Zuflüsse von insgesamt 4,8 Millionen US-Dollar.

Blockchain-Aktien bleiben in der Gunst der Anleger und verzeichneten in der vergangenen Woche Zuflüsse in Höhe von 6,7 Millionen US-Dollar, womit sich die Zuflüsse seit Jahresbeginn auf elf Millionen US-Dollar erhöhten.

In einem wöchentlichen Rückblick analysiert James Butterfill, Head of Research von CoinShares, die Zu- und Abflüsse in nachgefragte ETPs, Investmentfonds und OTC-Trusts, die sich auf Bitcoin, Ether und andere digitale Vermögenswerte beziehen. Die Kapitalflüsse sind nach Anbietern und Vermögenswerten ausgewiesen. Aus dem Report lassen sich die Einflussfaktoren auf die jüngsten Kursbewegungen ableiten und Aussagen über die aktuelle Anlegerstimmung in der Welt der digitalen Vermögenswerte treffen.

