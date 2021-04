Die 20. Lipper Fund Awards in Deutschland

Ähnlich verhält es sich mit den jährlich von Ratinganbietern und anderen Institutionen verliehenen Awards. Diese Auszeichnungen werden von den Fondsanbietern gern für Marketingzwecke eingesetzt,

da sie belegen, dass der ausgezeichnete Fonds sich über einen bestimmten Zeitraum hinweg, auf Basis

der jeweiligen Bewertungskriterien, gegen alle seine Mitbewerber durchsetzen konnte, denn ein Award wird nur an den besten Fonds vergeben, während die beste Ratingnote in der Regel an eine Gruppe von Fonds vergeben wird.

„Viele Anlageberater und Investoren nutzen Fondsratings

bei der Fondsauswahl.“

Da es nicht möglich ist, auf Basis von individuellen Kriterien und Vorgaben eine allgemeingültige Bewertung von Investmentfonds vorzunehmen, steht bei den Refinitiv Lipper Fund Awards die Leistung des Fondsmanagers im Verhältnis zu seinen Mitbewerbern im Fokus. Da sich diese Leistung am besten an der Beständigkeit des risikoadjustierten Ertrages ablesen lässt, wird für die Ermittlung der Gewinner der Refinitiv Lipper Fund Awards das Lipper Leaders Rating für konsistenten Ertrag verwendet, um die besten Fonds über den jeweiligen Anlagezeitraum (drei, fünf und zehn Jahre) zu ermitteln.

REFINITIV LIPPER FUND AWARDS FÜR EINZELFONDS

Die Produktvielfalt spiegelt sich auch in der Anzahl der im Jahr 2021 von Lipper in Deutschland verlie- henen Awards wider. Aus dem Universum aller in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investment- fonds aus den Anlageklassen Aktien, Renten und Mischfonds wurden insgesamt 286 Refinitiv Lipper Fund Awards für Einzelfonds vergeben, wovon 103 Awards für die 3-Jahres-Periode verliehen wurden, 99 für die 5-Jahres-Periode und 84 für den 10-Jahres- Zeitraum. Die abnehmende Anzahl von Awards über die längerfristigen Betrachtungsperioden ergibt sich daraus, dass nicht alle Fonds in den Vergleichsgruppen über eine entsprechend lange Historie verfügen. Dies in Verbindung mit der Mindestanzahl von zehn Fonds, die für die Berechnung der Refinitiv Lipper Fund Awards vorhanden sein müssen, führt dazu, dass die Anzahl der Gewinner über längere Laufzeiten niedriger ist. Somit konnten sich die Gewinner eines Refinitiv Lipper Fund Awards gegen mindestens neun weitere Produkte durchsetzen und über den entsprechenden Bewertungszeitraum die beste risikoadjustierte Rendite erzielen.

Ein wichtiges Kriterium für die Qualität eines Ratings beziehungsweise Awards ist die Anzahl der bewer- teten Kategorien. Während einige Marktbeobachter in der Vielzahl der Kategorien eine Inflationierung der Awards sehen, stellt eine große Anzahl von Vergleichsgruppen in Wirklichkeit sicher, dass nur Fonds mit demselben Anlageschwerpunkt miteinander verglichen werden.

AKTIEN DEUTSCHLAND

Bei der prestigeträchtigen Auszeichnung für Aktienfonds, die in den deutschen Aktienmarkt investieren, konnte sich der von Aberdeen Asset Managers gemanagte AS SICAV I – German Equity A Acc EUR über den 3-Jahres-Zeitraum gegen 50 Wettbewerber durchsetzen. Mit diesem Erfolg war Aberdeen Asset Managers der einzige ausländische Anbieter, der im Segment der deutschen Aktien einen Award gewinnen konnte. Der von der pfp Advisory GmbH gemanagte DWS Concept Platow LC konnte sich sowohl über die 5- wie auch über die 10-Jahres-Periode durchsetzen und übertraf dabei 47 beziehungsweise 41 Wettbewerber in der Vergleichsgruppe.

AKTIEN DEUTSCHLAND – KLEINE UND MITTELGROSSE UNTERNEHMEN

Bei den Aktienfonds, die mit einem Fokus auf kleine und mittelgroße Unternehmen, die sogenannten „Small & Mid Caps“, in den deutschen Aktienmarkt investieren, setzte sich der von der FIVV Finanz- information & VermögensVerwaltung AG gemanagte Alpha Star Aktien A über den 3-Jahres-Zeitraum (19 Wettbewerber) und den 5-Jahres-Zeitraum (17 Wettbewerber) durch, während der von der DWS Investment GmbH gemanagte DWS German Small/Mid Cap LD den Award über die 10-Jahres-Periode (13 Wettbewerber) gewann.

REFINITIV LIPPER FUND AWARDS FÜR KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFTEN

Um bei der Bewertung der Kapitalverwaltungsgesellschaften vergleichbare Gruppen zu schaffen, werden die Anbieter von Lipper, anhand der von ihnen verwalteten Vermögen, in kleine und große Gesellschaften unterteilt. Zusätzlich müssen große Gesellschaften für den „Overall Award“ mindestens fünf Aktienfonds, fünf Rentenfonds und drei gemischte Portfolios verwalten, während kleine Anbieter jeweils nur drei Fonds je Anlageklasse managen müssen.

Für die Berechnung der Refinitiv Lipper Fund Awards werden alle Fonds der jeweiligen Anlageklasse berücksichtigt. Somit konnte die jeweils beste große beziehungsweise kleine Kapitalverwaltungsgesell- schaft mit allen von ihr verwalteten Portfolios, durchschnittlich betrachtet, über den Zeitraum von drei Jahren bessere risikoadjustierte Erträge erzielen als ihre Mitbewerber.

AKTIEN

Berenberg konnte sich als bester kleiner Anbieter von Aktienfonds in Deutschland gegen 105 andere Fondsanbieter durchsetzen. Columbia Threadneedle Investments übertraf 76 andere Anbieter und wurde zum besten großen Anbieter für Aktienfonds in Deutschland gekürt.

ANLEIHEN

Im Segment der Anbieter von Rentenfonds konnte sich der zur französischen Natixis Gruppe gehörende Anbieter Mirova bei den kleinen Anbietern gegen 52 Wettbewerber durchsetzen, während Russell Investments als bester großer Anbieter von Rentenfonds 65 Mitbewerber übertraf.

MISCHFONDS

Mischfonds gehören zu den beliebtesten Anlageklassen in Deutschland. Von daher ist es nicht verwun- derlich, dass diese Kategorie bei den Refinitiv Lipper Fund Awards immer viel Beachtung findet. Im Jahr 2021 konnte sich die BBBank gegen 72 Wettbewerber durchsetzen und wurde als bester kleiner Anbieter für Mischfonds in Deutschland ausgezeichnet. Bei den großen Anbietern setzte sich Carmignac gegen 54 Mitbewerber durch.

OVERALL

Bei den Auszeichnungen für den besten kleinen und den besten großen Anbieter über alle Anlageklassen (Aktien-, Anleihen- und Mischfonds) hinweg, musste sich der Gewinner gegen 24 (kleine Anbieter) beziehungsweise 41 (große Anbieter) durchsetzen. Berenberg wurde als bester kleiner Anbieter ausgezeichnet, während Goldman Sachs den Award als bester großer Anbieter gewinnen konnte.

NUTZEN FÜR DEN ANLEGER

Alle Ratings und Awards haben für den Anleger einen Nachteil, sie bewerten die Ergebnisse der Fonds in der Vergangenheit und haben somit nur eine geringe Aussagekraft für die zukünftigen Ergebnisse eines Fonds. Hierbei darf man aber nicht vergessen, dass die Vergangenheit die einzige Orientierungshilfe ist, die Investoren bei der Fondsauswahl haben. Somit sind die Qualität der Bewertungsmethodologie und eine ausreichend feine Gliederung der einzelnen Anlageklassen sowie das zugrundeliegende Fonds- universum wichtige Einflussfaktoren für die Aussagekraft von Awards und Ratings.

Sollten Anlageberater oder Investoren bei der Fondsauswahl Awards und/oder Ratings einsetzen, müssen sie die Ergebnisse der von ihnen ausgewählten Fonds in jedem Fall regelmäßig überprüfen, um sicher- zugehen, dass die von ihnen gewählten Produkte nach wie vor den jeweiligen Anforderungen entsprechen.

(Detlef Glow)