Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit einhalten.

Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds hat einen vermögensverwaltenden Charakter, der sich durch eine breite Streuung in verschiedene Anlageklassen auszeichnet und langfristig ausgerichtet ist. Er ist der einzige vermögensverwaltende Value-Nachhaltigkeitsfonds ohne eine starre Vorgabe der Asset-Gewichtung. Der Fonds strebt eine hohe Stabilität an, weshalb zum Beispiel Anfang 2020 Kurssicherungen gekauft wurden, die sich beim Covid-19-Crash positiv ausgewirkt haben.

Im laufenden Jahr liegt der rund 125 Millionen Euro große Fonds mit einem Prozent im Plus.

Vom Fachdienst RenditeWerk wurde der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds mit dem zweiten Platz als Stiftungsfonds des Jahres 2020 ausgezeichnet. Die Redaktion überzeugten der strikte Nachhaltigkeitsansatz des Fonds und seine Ausschüttungsquoten. In den letzten Jahren lag die jährliche Ausschüttung jeweils bei ca. vier Prozent (Klassen A, I, S).

Bei der Auswahl der Titel nach Nachhaltigkeit sind drei Kriterien maßgebend:

1. Der genuine ACATIS Fair Value Nachhaltigkeitsansatz, dessen Kriterien ACATIS vor zehn Jahren mit Kunden erarbeitet hat und seitdem fortlaufend ausbaut, verfeinert und ergänzt.

2. ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance)

3. SDG: Seit 2019 werden zusätzlich die 17 SDG-Kriterien der UNO (Sustainable Development Goals) bei der Titelauswahl berücksichtigt. Ihre Einbindung liefert einen positiven Performancebeitrag.

Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds kann eine interessante Anlagealternative für diejenigen sein, die ihr Geld nachhaltig und breit gestreut anlegen möchten. Der Fonds trägt das europäische Transparenzsiegel und ist mit dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) vergebenen FNG-Siegel 2020 und zusätzlich einem Stern (von dreien) zertifiziert.

Zwischenzeitliche Schwankungen und Kursrückgänge können auch beim ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds nicht ausgeschlossen werden.

INTERVIEW

„Ein Fonds auch für die Anlegerin“

Mein Geld im Gespräch mit Dr. Claudia Giani-Leber, Geschäftsführende Gesellschafterin bei ACATIS, zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds

Frau Dr. Giani-Leber, warum ist der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds für eine Anlegerin interessant?

DR. CLAUDIA GIANI-LEBER: Frauen sehen natürlich die Notwendigkeit einer Geldanlage zur Sicherung, Wahrung und Vermehrung ihrer Finanzen. Und zunehmend macht es ihnen Spaß, sich mit den verschie- denen Finanzprodukten auseinanderzusetzen. Grundsätzlich stellen da Investmentfonds bereits ein gutes Vehikel dar.

Beim Mischfonds ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds sehe ich besonders seinen vermögensverwaltenden Charakter als Vorteil, gerade auch für die Anlegerin.

Dieser Fonds kann in bis zu 30 verschiedene Anlageklassen investieren und streut so das Risiko breit.

Der Fondsmanager handelt hier planend, vorausschauend und umsichtig. Beispielsweise hat er Anfang 2020 Kurssicherungen gekauft in der Annahme, dass sich das Coronavirus aus China heraus weiterver- breitet. Im Börsencrash vor wenigen Wochen hat sich das ausgezahlt. Ich denke, diese Art des Investierens ist für viele Anlegerinnen interessant. Es muss nicht immer höher, schneller, weiter sein. Steter Schritt ist vielmehr die Devise, umso schöner, wenn es mit einer guten Rendite einher geht.

Auf welche Positionen schauen Sie besonders?

DR. CLAUDIA GIANI-LEBER: Bei einem aktiv gemanagten Fonds möchte ich von der Sachkunde des Managers profitieren. Ich übertrage ihm die Verantwortung für eine gute Titelauswahl und möchte, dass er die Chancen des gesamten Investmentuniversums aktiv nutzt. Für mich ist wichtig, dass ich bekomme, was auf der „Verpackung“ steht. Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds ist beispiels- weise ein streng und zu hundert Prozent nach Nachhaltigkeitskriterien anlegender Fonds (außer Kasse und Absicherung). Bei der Titelauswahl wird ein Nachhaltigkeitsfilter mit Ausschlusskriterien, den ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) und den Sustainable Development Goals (SDG), angewendet. Jeder Titel ist nach diesen Kriterien verifizierbar. Wenn ich einen Nachhaltigkeitsfonds möchte, bekomme ich das mit diesem Fonds also auch.

DR. CLAUDIA GIANI-LEBER: Wo es Chancen gibt, sind Risiken nicht weit. Das ist immer so. Kurs- schwankungen und -rückgänge wird es immer geben. Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensver- waltungsfonds hat aber im Vergleich zu einem Aktienfonds eine eher niedrige Volatilität.

Ich persönlich betrachte Volatilität nicht als Risiko, aber ich weiß, dass gerade auch viele Anlegerinnen

mit einer niedrigen Volatilität besser zurechtkommen. Man lässt lieber leise köcheln, statt stark anbrennen.

Vielen Dank für das Gespräch.