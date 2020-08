China – ein zentraler Baustein der neuen Anlagewelt

Die Auswirkungen von Covid-19 auf die globale Wirtschaft sind zweifellos enorm, und noch herrscht an den Finanzmärkten einige Ungewissheit. Dennoch können wir uns an langfristigen Trends orientieren, die nach wie vor intakt sind. Dazu gehört die weiter zunehmende Bedeutung Chinas in der Welt. China hat Eigenschaften, die für Anleger attraktiv sind, wie zum Beispiel seine Stellung als Netto-Gläubiger.

TRADITIONELLE STRATEGIEN NICHT MEHR ZIELFÜHREND

Die Zinsen für Staatsanleihen guter Qualitätbefinden sich schon seit einigen Jahren auf sehr tiefen Niveaus. Die durch staatliche Unterstützungsprogramme zur Bekämpfung der Krise enorm gestiegene Verschuldung hat dies noch akzentuiert. Nun braucht es neue Denkansätze beim Investieren in Anleihen. Doch warum? Das „Quantitative Easing“ hat dazu geführt, dass die Zentralbanken heute nur noch wenig Möglichkeiten haben, um weitere Markteinbrüche zu bekämpfen. Was Anleger jahrelang praktizierten, nämlich in globale Anleihen-Indizes zu investieren, ist heute angesichts von Null- oder Negativrenditen nicht mehr sinnvoll. In einer Zeit, in der viele Industriestaaten eine hohe Verschuldung aufweisen, könnten Investoren ihr Augenmerk vermehrt auf jene Staaten richten, die noch Netto-Gläubiger sind. Japan, Deutschland und China sind mit Abstand die drei größten Gläubigerstaaten, aber nur chinesische Staatsanleihen bieten derzeit positive nominale Renditen.

IN CHINA UNTERINVESTIERT

Obwohl China als zweitgrößte Wirtschaftsmacht letztes Jahr 15 Prozent¹ zur globalen Wirtschaftsleistung beitrug und sein Anleihenmarkt der zweitgrößte der Welt ist, macht der Anteil am Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index lediglich 3,1 Prozent² aus. Auch der globale Aktienindex MSCI All Cap World spiegelt die Bedeutung Chinas (noch) nicht wider. Mit einer eigenständigen China-Allokation statt einem Engagement über einen globalen Index können sich Anleger jetzt schon im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung Chinas auch an den Finanzmärkten positionieren.

¹ Quelle: IWF, Dezember 2019 ² Bloomberg, März 2020

