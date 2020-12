Auf welches Pferd würden Sie setzen?

Die NFS Netfonds versteht sich seit ihrer Gründung als Plattform und Servicedienstleister für Berater, Vermögensverwalter und Fondsmanager. Oberstes Ziel ist eine qualitativ hochwertige Abwicklung. Dafür geben in der Netfonds Gruppe insgesamt mittlerweile 250 Mitarbeiter am Standort in Hamburg jeden Tag ihr Bestes, darunter 50 Mitarbeiter der NFS, die sich mit Leidenschaft um das Thema „Haftungsdach“ kümmern. Zuletzt hat das Unternehmen eine ganze Reihe neuer, meist junger Mitarbeiter an Bord geholt, um die ständige Weiterentwicklung der Konzepte mit frischem Blick zu unterstützen. Nicht zuletzt die wachsende Zahl kompetenter Ansprechpartner im Haus sorgt dafür, dass es den Beratern an nichts fehlt. So ist die NFS langfristig gut aufgestellt.

Das Haftungsdach ist seit mittlerweile 15 Jahren strategisches Geschäftsmodell. Diese Strategie wird wei- terverfolgt und die Plattform ausgebaut. Zielgruppen sind Investment Professionals, die ihre Kunden in der Geldanlage umfassend über Jahre bis Jahrzehnte betreuen wollen.

Ob als Anlageberater, Finanzportfolioverwalter oder Fondsmanager oder auch als Privatkunde, professioneller Kunde oder geeignete Gegenpartei – NFS ist in allen Bereichen die erste Adresse in Hamburg.

GESCHÄFTSMODELL PRIVATE BANKER

Im Fokus stehen hier fertige Berater, die mit ihrem Kundenstamm Freiheit in der Beratung suchen, NFS unterstützt sie beim Aufbau des eigenen Unternehmens und ihrer individuellen Marke sowie im Tages- geschäft. Für Berater, die nicht selbst Unternehmer werden, aber trotzdem raus aus der Bank wollen, empfehlen sich große Beraterfirmen, die immer qualifizierte Mitarbeiter suchen. NFS kümmert sich um Weiterbildung, Compliance, Abwicklung, IT, Legal u.v.m.

GESCHÄFTSMODELL „VERMÖGENSVERWALTUNG“

Das Geschäftsmodell „Vermögensverwaltung“ bietet sich ab einer gewissen Kundenzahl oder -größe an. Berater können damit ihre eigene Modell-Strategie auflegen und dazu beraten. Gottfried Urban von Urban & Kollegen nutzt diesen Service der NFS Hamburger Vermögen für seine Strategien „Globale Marktführer“ und „Globale Themen“. Darüber hinaus nimmt er den Service „Drittvertrieb“ in Anspruch, das heißt, er bietet seine Strategien neben seinen eigenen Kunden auch Drittkunden von Tippgebern an. B2B Vermö- gensverwaltung ist ein aktuell sehr spannender und dynamisch wachsender Geschäftszweig, in dem die NFS Hamburger Vermögen Anfang 2020 die Marke von einer Milliarde Euro an verwaltetem Volumen überschritten hat.

GESCHÄFTSMODELL FONDS–ADVISORY

Soll es für Kunden noch einfacher werden, ein Produkt in jedes Depot zu kaufen, so bietet NFS die Fonds- auflage an. Die Berater werden umfassend in der Auflage ihres eigenen Fonds beraten und bekommen im Outsourcing-Mandat auch Fondsberater oder Fondsmanager zur Verfügung gestellt. Mittlerweile sind das mehr als 60 Fonds mit einem verwalteten Volumen von über vier Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr hat NFS das Fondsmanager-Team weiter ausgebaut, so dass die Fondsadvisoren noch besser kompetent unterstützt werden können.

Urban & Kollegen Vermögensmanagement

Nach überaus erfolgreichen zwei Jahrzehnten ergriff Gottfried Urban die Chance, einen von ihm geliebten und bereits verantwortlichen Teilbereich der Bayrischen Vermögen AG zu übernehmen. Im Rahmen einer generellen Neuordnung der Privatkundenbetreuung und weiteren Fokussierung auf das institutionelle Geschäft, übernahm der Diplom-Bankbetriebswirt und das Gründungsmitglied der BV das Team in Altötting, welches aus sieben Mitarbeitern besteht. Nun werden die Kunden in seiner Heimatregion von der „Urban & Kollegen Vermögensmanagement“ vollumfänglich betreut.

Im Rahmen des Management-Buy-outs wurden nicht nur rund 1.000 Kunden in die neue Firma ein- gebracht, sondern gleich der gesamte Standort inklusive Büro und eingearbeiteten Arbeitsweisen.

„Mitte 2019 änderten sich für unsere Kunden im ersten Moment nur das Logo und der Name, doch hinter den Kulissen hat sich in den folgenden Monaten unter eigener und neuer Flagge vieles getan“, so Urban.

Die neue Firma bezieht die benötigte Lizenz für die Anlageberatung und Vermittlung von der NFS Netfonds. „Wir hatten das Glück, dass unsere bestehenden Prozesse sich sehr mit denen des neuen Haftungsdachs deckten. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase konnten wir die Kunden von einem System mühelos in die neue Welt überführen. Da wir nicht erst die gesamten regulatorischen Prozesse erarbeiten mussten und Unterstützung in dem Transformationsprozess erhalten haben, konnten wir

quasi die Kunden auf der einen Seite abziehen und nahtlos in der Urban & Kollegen Vermögensmanagement weiter betreuen“, berichtet Urban.

Mit einer Auslagerung der Lizenzthemen für eine effiziente Wertpapierdienstleistung über die NFS Netfonds beschäftigte ich mich seit geraumer Zeit. Ich freue mich nach Jahren mit eigenen Lizenzauf- wendungen, dass sich nun ein Dienstleister um die aufsichtsrechtlichen Prozesse der eigenen Unter- nehmung kümmert. Der gesamte Bereich der Regulatorik bedarf von Jahr zu Jahr mehr Aufmerksamkeit und besonders Fachpersonal. Einhergehend ist es unablässig, dass Compliance- und vorgaberechtliche Prozesse mit geeigneter Software unterstützt und überwacht werden. Wäre es so einfach, dass einmal implementierte Prozesse fortbestehen können, wäre eine eigene KWGLizenz unter Umständen für die Urban & Kollegen Vermögensmanagement in Frage gekommen. Da aber dieser Fachbereich niemals stillsteht, habe ich bewusst einen spezialisierten Partner gesucht. So können wir uns mit unserem Aufbau auf unser Kerngeschäft mit den Kunden und der Portfoliobetreuung konzentrieren. Ich freue mich, gemeinsam mit meinem Team nah am Kunden zu sein und kann die gewonnene Zeit in die Auswahl der richtigen Investments investieren.

Shareholder Value Management AG

Die Shareholder Value Management AG ist ein auf Value Investing spezialisiertes Asset Management-Team aus Frankfurt am Main. Neben dem Flaggschiff, dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, verwaltet die inhabergeführte Investmentschmiede aus der Mainmetropole weitere Fonds wie den Frankfurter Stiftungsfonds, einen defensiven Mischfonds, und den Frankfurter – Value Focus Fund, einen offensiven Nebenwertefonds. Rechtlich nutzt die Shareholder Value Management AG als Advisor das Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH.

„Wir sind froh, dass wir mit NFS Netfonds einen zuverlässigen und kompetenten Partner an unserer Seite haben, der es uns ermöglicht, den wachsenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen an Strukturen und Prozesse optimal gerecht zu werden. Mit unserem spezialisierten Partner können wir seit Jahren flexibel auf Änderungen reagieren und haben gleichzeitig den Rücken frei für unser Kerngeschäft: Die Identifizierung von Unternehmen mit einer attraktiven Kapitalrendite für unsere Anleger”, so Frank Fischer, CIO & CEO der Shareholder Value Management AG.

Fischer und sein Team verfolgen in ihren Fonds und Mandaten einen sogenannten „Modern Value“- Ansatz. Dabei suchen sie nach Unternehmen, die nachhaltige Wachstumsraten aufweisen und durch eine hohe interne Verzinsung langfristig den Unternehmenswert steigern. Zu den größten Mandaten und Anteilsinhabern gehören neben Privatanlegern besonders institutionelle Anleger, Stiftungen und Vermögensverwalter. „Das Thema nachhaltige und ethische Geldanlage ist bereits seit unserer Gründung fester Bestandteil der Investmentstrategie. Dies ist nicht nur aus dem Kundenkreis heraus ein wichtiges Thema für uns, sondern spielt auch unter Risikoaspekten eine Rolle. Potentielle Investments für die Fonds werden nicht nur im Hinblick auf die Qualität des Geschäftsmodells, der Gewinnerwartungen und der Bewertungen analysiert, sondern auch auf mögliche Risiken, die sich aus ESG-Kriterien ergeben. Nachhaltigkeit ist für uns keine Modeerscheinung, sondern gehört zum strukturierten Entscheidungsmodell“, erklärt Fischer.

Weiter führt Fischer aus: „Wir freuen uns, dass Nachhaltigkeitsaspekte nicht nur gesellschaftlich an Bedeutung gewinnen, sondern dass die Politik die nachhaltige Geldanlage fördern möchte. Nach aktuellen Plänen sollen in Zukunft auch Kleinanleger und vermögende Privatkunden im Rahmen der Anlage- beratung nach ihrem Interesse an nachhaltigen Anlageformen befragt werden. Das ist ethisch richtig und für uns als Investmentberater, für den ESG-Kriterien ein integraler Bestandteil der Investmentphilosophie sind, eine Chance. Als reiner Fondsadvisor können wir an diesem Punkt auf die Expertise der NFS Netfonds zurückgreifen. Durch den engen Austausch mit unserem NFS-Haftungsdach erfahren wir aus erster Hand, wie Nachhaltigkeitsfaktoren in der Anlageberatung umgesetzt werden.“

adcius Vermögenstreuhand GmbH

Nachdem Kai Tomczak und Tino Websky nahezu zwei Jahrzehnte lang Erfahrungen im Privatkunden- geschäft bei Banken und Sparkassen sammeln durften, haben sie die Entscheidung getroffen, eigene, bankenunabhängige Wege zu gehen. So wurde im Jahr 2016 die adcius Vermögenstreuhand GmbH gegründet.

„Wir sehen uns als kleines Family Office und bieten unseren Mandanten eine ganzheitliche und allum- fassende Betreuung in allen Finanzangelegenheiten ‚aus einer Hand‘. Im Mittelpunkt steht dabei eine ehrliche, vertrauensvolle und dauerhafte Betreuung unserer Mandanten, idealerweise generations- übergreifend. Von Anlageberatung, Vorsorge- und Risikomanagement über die Beratung zu Finan- zierungen und zu Immobilienthemen bis hin zur Finanzund Nachfolgeplanung, dem Generations- management sowie Finanzcoaching stehen wir unseren Mandanten als Partner in allen Facetten der Finanzwelt zur Seite“, so Tomczak.

„Mit einer von ‚Bank-Konzernen‘ unabhängigen Beratung haben wir eine offene Angebotsarchitektur und handeln somit ausschließlich im Mandanteninteresse. Dies ist unserer Meinung nach einer der wichtig- sten Wettbewerbsvorteile gegenüber Kreditinstituten. Banken und Sparkassen stehen unter steigendem Kostendruck. Dies führt leider häufig zu begrenzten Beratungswelten sowie Zwängen, Vertriebsvorgaben und Zeitdruck, wodurch die Beratungsqualität leidet und Interessenkonflikte entstehen können. Auf der Suche nach nachhaltigen Anlageideen und qualitativ hochwertigen Produktlösungen nutzen wir unter anderem das Netzwerk und Know-how der gesamten Netfonds Gruppe“, erklärt Websky.

„Im Gegensatz zu der Tätigkeit in der Bank erleben wir besonders Vorteile in den zeitlichen Beratungs- kapazitäten und der enormen Flexibilität in allen kundenrelevanten Themen. Dabei spielt unsere nun fast fünfjährige Kooperation mit dem NFS-Haftungsdach eine entscheidende Rolle. Diese Partnerschaft bezieht sich auf sehr viele Bereiche unseres Geschäftslebens und sichert Qualität und Effizienz in zahlreichen Abläufen“, erzählt Tomczak und führt aus: „Wir könnenauf Fachwissen in unserem Backoffice zugreifen und schätzen die Qualifikation und Motivation der Mitarbeiter. Neben den fachlichen Themen bietet NFS zusätzliche Vor-Ort-Schulungen, Telefonkonferenzen im technischen Bereich und eine ständige Weiterentwicklung der Softwarelösungen. Bisher können wir nur positiv über die Zusammenarbeit mit der Netfonds Gruppe reden. Die Selbstständigkeit konnte insbesondere durch die Unterstützung im Bereich des NFS-Haftungsdaches wesentlich einfacher und durch deren Erfahrungsschatz effizienter aufgebaut werden.“