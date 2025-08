Aktien-Themenfonds „LBBW Sicher Leben“ überschreitet 100 Millionen-Euro-Marke

Neben seiner klaren thematischen Ausrichtung überzeugt der Fonds auch durch seine starke Wertentwicklung und hat damit andere in Deutschland aufgelegte Fondslösungen mit vergleichbarem Anlageschwerpunkt deutlich übertroffen.

Der Fonds investiert in Unternehmen, die an der wachsenden Bedeutung des Themas Sicherheit partizipieren. Das Fondsmanagement wählt dabei sowohl Aktien von Unternehmen aus, die in der Verteidigungstechnologiebranche und Rüstungsindustrie tätig sind, als auch solche, die Lösungen zur Abwehr von Cyber-Angriffen oder Produkte für die öffentliche und persönliche Sicherheit im täglichen Leben anbieten.

„In einer sich rasant verändernden Welt, die zunehmend durch geopolitische Spannungen und technologische Bedrohungen geprägt ist, werden Sicherheit und Schutz zu Schlüsselfaktoren für Stabilität“, sagt Michael Hünseler, Chief Investment Officer der LBBW Asset Management. „Der Fonds LBBW Sicher Leben verbindet gesellschaftliche Relevanz mit einem durchdachten und verantwortungsvollen Investmentansatz. Dass wir bereits nach kurzer Zeit die 100-Millionen-Euro-Schwelle überschritten haben, ist für uns eine klare Bestätigung: Der Bedarf an thematisch fundierten, sicherheitsorientierten Anlagekonzepten ist groß, sowohl bei institutionellen als auch privaten Investoren.“

Daniel Wrobel, Bereichsvorstand Sales bei der LBBW, ergänzt: „Mit dem Fonds unterstreichen wir unsere Nähe zu den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden. In einer Zeit zunehmender Unsicherheiten bieten wir eine Anlagelösung, die nicht nur attraktive Renditechancen eröffnet, sondern auch das stetig an Bedeutung gewinnende Thema Sicherheit konsequent in den Mittelpunkt stellt. Der Erfolg dieses Fonds zeigt, dass wir die Anliegen unserer Kunden zielgerichtet bedienen, und unterstreicht eindrucksvoll unsere Positionierung als führender Themenfondsanbieter in Deutschland.“