ACATIS Datini Valueflex Fonds – seit 2008 erfolgreich

Performance kann viel besser durch das Ergreifen von Chancen erzielt werden als durch das Vermeiden von Risiken. Im ACATIS Datini Valueflex Fonds setzt Dr. Hendrik Leber diesen Ansatz konsequent um.

Der ACATIS Datini Valueflex Fonds unterscheidet sich von anderen Fonds durch seine hohe Flexibilität und die Möglichkeit, kurzfristig Chancen in sämtlichen Anlageklassen nutzen zu können. Für den Fonds sucht Fondsmanager Dr. Hendrik Leber an den Märkten nach Unter- und Überbewertungen, die sich in ungewöhnlich hohen Abweichungen von ihren langfristig „normalen“ Kennziffern widerspiegeln und Value darstellen. Sein Ziel ist es, Opportunitäten zu finden, die langfristige Wertmaximierung versprechen.

Aber was macht den Fonds noch besonders? Beim ACATIS Datini Valueflex Fonds investiert Dr. Leber früh in innovative Unternehmen aus Bereichen mit Megatrends wie Technologie (z.B. KI), Gesundheit (z.B. Biotechnologie) sowie Infrastruktur (z.B. Stromversorgung, Brennstoffzellen). Zudem kann der Fonds auch außergewöhnliche Investmentthemen wie beispielsweise Kryptowährungen besetzen. So setzt Dr. Leber bereits seit Oktober 2016 auf Bitcoin in Form eines Bitcoin-Trackers. Um von Sondersituationen zu profitieren, finden sich im Fonds zudem immer wieder auch eigens gestaltete Wertpapiere, die sich mit klassischen Titeln nicht umsetzen lassen.

In der Tradition des Hauses ACATIS steht auch beim ACATIS Datini Valueflex Fonds der Value-Gedanke im Vordergrund, bezieht sich aber eben nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Die Entscheidungen für einzelne Wertpapiere werden diskretionär anhand der jeweiligen Datenlage getroffen. Allein aus den Turbulenzen der Märkte und aus der „Reversion to the Mean“ können Renditen erzielt werden. Titel werden gekauft, wenn der Erwartungswert für die jeweilige Position hoch ist.

Wertentwicklung

Mit dem unternehmerischen Ansatz und frei von jeder Indexorientierung erzielte der Fonds seit Auflage am 22. Dezember 2008 bis 31. Mai 2026 ein Plus von insgesamt 902,2 Prozent und damit durchschnittlich +14,1 Prozent p.a. In diesem Jahr liegt der Fonds per Ende Mai mit 14,4 Prozent im Plus, auf Ein-Jahressicht beträgt der Zuwachs 26,0 Prozent (Anteilklasse A, DE000A0RKXJ4). Die Volatilität seit Auflage beträgt 17,2 Prozent und auf Ein-Jahressicht 16,3 Prozent.

Rollierende Performance 5 Jahre (Anteilklasse A)

31.05.21-31.05.22 +2,5 Prozent

31.05.22-31.05.23 -7,3 Prozent

31.05.23-31.05.24 +13,3 Prozent

31.05.24-31.05.25 +2,3 Prozent

31.05.25-31.05.26 +26,0 Prozent

Top-Performer 2026

Bisheriger Spitzenreiter (per Ende Mai) im Portfolio in diesem Jahr ist Bloom Energy mit einem Plus von 229,1 Prozent. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von Festoxidbrennstoffzellen für die dezentrale Stromversorgung. Dahinter folgt ITM Power mit einem Zuwachs von 207,6 Prozent. ITM Power besitzt eine der besten PEM-Elektrolyseur-Technologien zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Platz drei belegt der deutsche Chiphersteller Infineon (+115,0 Prozent), Platz vier das Biotechunternehmen Twist Bioscience (+109,6 Prozent), gefolgt von X-FAB Silicon Foundries (+109,3 Prozent) aus der Halbleiterbranche.

Volatilität als Chance

Da beim ACATIS Datini Valueflex Fonds die Identifikation von Chancen im Zentrum steht und nicht die Steuerung von Volatilität, wird der Volatilität an sich keine Bedeutung beigemessen. Sie wird hier vor allem als Chance und nicht als Risiko betrachtet. Denn zum einen bedeutet Volatilität, dass die Kurse sowohl nach oben als auch nach unten gehen können, und auch Ausbrüche nach oben können sehr stark ausfallen. Zum anderen bietet Volatilität die Chance, bei Schwankungen nach unten günstig einzusteigen oder nachzukaufen.

Der ACATIS Datini Valueflex Fonds hat in der Vergangenheit gezeigt, wie wertvoll benchmarkfreies und aktives Fondsmanagement ist. Denn aktiv gemanagte Fonds können auf veränderte Marktbedingungen mit entsprechenden Produkten oder Änderungen der Gewichtungen und Branchen reagieren.

Der Mischfonds kann für Anleger interessant sein, die auch in ungewöhnliche Wertpapiere investieren möchten. Denn hier wird in allen Assetklassen nach attraktiven Chancen gesucht. Der Fonds empfiehlt sich aufgrund seiner Schwankungen aber lediglich als Beimischung eines Portfolios. Erwähnt sei zum Schluss noch, dass der ACATIS Datini Valueflex Fonds (Anteilklasse A) im WirtschaftsWoche-Ranking der besten Vermögensverwalter den 2. Platz bei den Top-Performern über 10 Jahre erzielte (Ausgabe 27.03.26).

Der ACATIS Datini Valueflex Fonds wird ohne Bindung an eine Benchmark verwaltet. Eine beispielhafte, fondsseitig nicht verwendete Vergleichsgröße aus 50 % MSCI World GDR (EUR) und 50 % €STR TR (EUR)* hätte im selben Zeitraum eine Wertsteigerung von rund 250 % erzielt.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

*bis 30.12.2021 EONIA TR (EUR)