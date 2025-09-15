Aberdeen Investments bringt eine SICAV-Version der Global Infrastructure Equity-Strategie auf den Markt

Der Fonds spiegelt den in den USA aufgelegten abrdn Global Infrastructure Publikumsfonds wider, der seit rund 17 Jahren erfolgreich vom leitenden Fondsmanager Joshua Duitz verwaltet wird.* Duitz wird auch den neuen Fonds verantworten.

Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Erträgen an, indem er in ein ausgewähltes Universum an infrastrukturbezogenen Unternehmen investiert, das sich am abrdn Global Infrastructure Promoting ESG Equity Investment Approach (der „Anlageansatz“) orientiert.

Er ist zugelassen für den Vertrieb in mehreren europäischen Ländern und die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,75 Prozent für die Hauptanteilsklasse.

Joshua Duitz, Head of Listed Infrastructure bei Aberdeen Investments, sagt: „Wir gehen davon aus, dass die Weltwirtschaft bis 2050 rund 64 Billionen US-Dollar aufbringen muss, um mit den Anforderungen an Produktivität, demografischen Veränderungen und Urbanisierung Schritt zu halten. Das ist eine gewaltige Herausforderung, die nicht nur Kapital, sondern auch Innovation erfordert. Da künstliche Intelligenz und Rechenzentren einen steilen Anstieg des Energieverbrauchs verursachen, richtet sich der Fokus auf die Infrastruktur, die dies ermöglicht: Von der Modernisierung der Stromnetze und dem Ausbau der Netzwerke bis hin zur damit verbundenen Stärkung der Basis der modernen Wirtschaft. Der Modernisierungsbedarf hört damit jedoch nicht auf. Die Sanierung der Verkehrssysteme, der Ausbau der Mobilfunkmasten und die Errichtung widerstandsfähiger digitaler Netzwerke sind ebenso grundlegend.

Angesichts der steigenden Staatsverschuldung ist privates Kapital, insbesondere in Form von börsennotierter Infrastruktur, wichtiger denn je. Nach fast 17 Jahren Erfahrung im Management von Infrastrukturfonds war ich noch nie so von den vor uns liegenden Chancen überzeugt, wie heute.“

Neben der in den USA domizilierten Version des Fonds und der in Großbritannien aufgelegten OEIC-Version ist Joshua Duitz auch für die Verwaltung anderer Infrastruktur- und Income-Strategien bei Aberdeen Investments verantwortlich, darunter die Aberdeen Global Infrastructure- und die Aberdeen Global Infrastructure Income-Strategie.

Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex S&P Global Infrastructure Net Total Return Index (USD) vor Abzug von Gebühren an. Er zielt darauf ab, die 400 bis 500 globalen Infrastrukturaktien aus dem von Aberdeen Investments berücksichtigten Universum auf 50 bis 70 Unternehmen einzugrenzen, von denen das Fondsmanagement am meisten überzeugt ist.

Der Fonds ist über verschiedene Sektoren und Länder hinweg diversifiziert und bietet Kunden Zugang zu den besten Anlageideen von Aberdeen Investments aus aller Welt, darunter aus den Bereichen Transport, Energie, Kommunikation und Versorgungsunternehmen.

Infrastrukturunternehmen bieten Anlegern mehrere attraktive Eigenschaften. Dazu gehören nicht nur stabile und vorhersehbare Cashflows, sondern auch solche, die an die Inflation gekoppelt sind. Zudem zeichnen sich viele Infrastrukturunternehmen durch hohe Eintrittsbarrieren aus, was es für Wettbewerber erschwert, Marktanteile dazu zu gewinnen. Gleichzeitig sind diese Unternehmen in der Lage, unter verschiedenen wirtschaftlichen Bedingungen gute Ergebnisse zu erzielen, da ihre Vermögenswerte eine lange Nutzungsdauer haben.

Diese Fähigkeit, unter verschiedenen Marktbedingungen gute Ergebnisse zu erzielen, zeigt sich unter anderem in der geringen Korrelation von Infrastruktur mit Aktien der globalen entwickelten Märkte.

Innerhalb des Sektors hat Aberdeen Investments drei Schlüsselthemen identifiziert, die unserer Meinung nach die zukünftigen Infrastrukturinvestments weltweit vorantreiben werden. Dazu gehören die zunehmende Urbanisierung und der daraus resultierende Bedarf an Versorgungs-, Wohnungs- und Verkehrsinfrastruktur. Ein weiteres Thema ist die weltweit beschleunigte Energiewende hin zu Dekarbonisierung, erneuerbaren Energien und Modernisierung der Stromnetze. Hinzu kommt das exponentielle Wachstum des Strombedarfs durch künstliche Intelligenz.

Infos hier