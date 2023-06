LGIM: L&G Clean Energy UCITS ETF – Update zum 1. Quartal

Laut dem Electricity Market Report 2023 der Internationalen Energieagentur (IEA) wird der Anteil erneuerbarer Energien am globalen Stromerzeugungsmix bis 2025 um etwa 20 % gegenüber 2022 steigen, von 29 % auf 35 %. Es wird erwartet, dass diesem Anstieg ein Rückgang der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen (hauptsächlich Kohle und Gas) gegenübersteht.

Dabei dürften die Emissionen der weltweiten Stromerzeugung bis 2025 auf einem Plateau verharren und ihre CO2-Intensität in den Folgejahren sinken. Staatliche Subventionen für Investitionen in erneuerbare Energien, wie z. B. durch den Inflation Reduction Act in den USA, sind für die Erreichung dieser Ziele von entscheidender Bedeutung.

Der ETF

Der L&G Clean Energy UCITS ETF (IE00BK5BCH80) umfasst derzeit knapp über 40 Unternehmen weltweit, die Dienstleitungen, Produkte und Komponenten entlang der gesamten Wertschöpfungskette rund um saubere Energie anbieten. Der ETF wurde 2020 aufgelegt und repliziert den Solactive Clean Energy NTR UCITS Index. Die Basiswährung ist in US-Dollar.

Die Unternehmen im Index werden gleichgewichtet und die Zusammensetzung halbjährlich wieder angepasst das sogenannte Rebalancing. Hierbei können auch Unternehmen in den Index auf oder herausgenommen werden.

Wertentwicklung

Der Solactive Clean Energy Index NTR erzielte im 1. Quartal 2023 eine Wertentwicklung von 4,5 %. Am stärksten trugen die folgenden Titel zur Performance bei: SMA Solar (+47,3 %), First Solar (+45,2 %) und Tesla (+68,4 %). Die größten Verlierer waren Azure Power (-42,2 %), PNE (-35,7 %) und West Holding (-27,2 %).

Active-Research-Ansatz

Als ETF-Anbieter verfolgt LGIM einen in der Branche ungewöhnlichen Ansatz: Bei der Entwicklung der Indizes, die den verschiedenen ETFs zugrunde liegen, arbeitet LGIM für jedes Thema mit externen Spezialisten wie beispielsweise GlobalData, ROBO Global oder Clean Horizon etc. zusammen.

Diese globalen Experten stellen LGIM umfangreiches Datenmaterial zu Unternehmen eines Themas zur Verfügung, das das 20-köpfige Team von LGIM systematisch die relevanten Unternehmen für den jeweiligen Index selektiert. Denn die Zielsetzung ist es, einen möglichst puren Zugang zu dem jeweiligen Thema zu liefern.

