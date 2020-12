LGIM bringt festverzinsliche ETFs auf den Markt

Legal & General Investment Management (LGIM) bringt mit der Reihe „Core Fixed Income Exchange Traded Funds“ festverzinsliche ETFs für institutionelle Investoren und Wholesale-Anleger in Europa auf den Markt.

Von den fünf neuen ETFs, die an der Londoner Börse gehandelt werden, sind zwei auch an der Deutschen Börse gelistet: der L&G ESG Emerging Markets Government Bond UCITS ETF und der L&G ESG China Bond UCITS ETF.

Für Anleger, die ESG-Kriterien einbeziehen wollen

Das Angebot richtet sich an Anleger, die in festverzinsliche Anlagen investieren und dabei ESG-Kriterien und Liquiditätsaspekte mit einbeziehen möchten. LGIM verfügt über versierte Anleihe-Teams sowohl in aktiv gemanagten als auch in Index-Fonds.

Zusammen verwalten sie Vermögensverwerte von 236 Milliarden US-Dollar. Die neuen ETFs zielen darauf ab, Ineffizienzen zu vermeiden, die häufig bei Index-Anlagen entstehen, und dadurch einen Mehrwert für Anleger zu schaffen.

(LGIM)