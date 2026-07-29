PIMCO legt ETF-Anteilsklasse des PIMCO GIS StocksPLUS™ Fund auf

PIMCO, einer der weltweit führenden aktiven Investmentmanager für festverzinsliche Wertpapiere mit umfassender Expertise in öffentlichen und privaten Märkten, erweitert sein Angebot an UCITS-ETFs um eine ETF-Anteilklasse des PIMCO GIS StocksPLUS™ Fund. Damit macht PIMCO seine seit langem bewährte StocksPLUS™-Strategie über ein UCITS-ETF-Format verfügbar. Die ETF-Anteilklasse wird unter dem Namen „PIMCO Advantage StocksPLUS™ US Large Cap UCITS ETF“ an der Börse notiert und vermarktet.

Seit 1986 kombiniert die StocksPLUS™-Strategie US-Aktien mit großer Marktkapitalisierung mit den aktiven Anleihenstrategien von PIMCO. Ziel dabei ist es, den S&P 500 zu übertreffen (abzüglich der Quellensteuer auf Dividenden). Entwickelt wurde der Ansatz, um dem Risiko der unterdurchschnittlichen Wertentwicklungen bei aktiven Aktienstrategien entgegenzuwirken. Hierfür soll der Ansatz über das Aktien-Exposure hinaus diversifiziertes Alpha im Fixed-Income-Segment erschließen. Dabei stehen schon vierzig Jahre an Erfahrung zu Buche.

„Die Auflegung des 5PSU ist ein wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung unserer UCITS-ETF-Plattform“, sagt Tina Adatia, Executive Vice President und Head of Product Strategy EMEA & APAC bei PIMCO. „Mit der Einführung einer ETF-Anteilklasse aus einer etablierten Strategie vereinen wir vier Jahrzehnte StocksPLUS™-Expertise mit einem innovativen Anlagevehikel, das auf die Bedürfnisse eines breiten Anlegerkreises zugeschnitten ist. Mit dieser Struktur können wir eine unserer aktienbasierten Flaggschiff-Lösungen im UCITS-ETF-Format anbieten. Anleger erhalten dadurch eine zusätzliche Möglichkeit, auf unsere Investmentkompetenz zuzugreifen, und zugleich von demselben bewährten Investmentansatz und disziplinierten Anlageprozess zu profitieren, die die Strategie seit 1986 auszeichnen.“

PIMCO nimmt seit über 15 Jahren eine Vorreiter-Rolle im Bereich aktiv gemanagter Fixed-Income-ETFs ein und legte 2011 den ersten aktiv gemanagten UCITS-Fixed-Income-ETF Europas auf. Heute umfasst die UCITS-ETF-Plattform von PIMCO ein verwaltetes Vermögen von 8,9 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2026). Mit der Auflegung dieser neuen Anteilsklasse wächst das Angebot auf insgesamt zwölf Strategien und erstreckt sich über kurzlaufende Anleihen, Investment Grade, High Yield, Schwellenländer sowie US-Aktien.

Seit dem 24. Juli 2026 können Anleger den PIMCO Advantage StocksPLUS™ US Large Cap UCITS ETF an der Deutschen Börse (Ticker: 5PSU), sowie an der London Stock Exchange, der Borsa Italiana und der SIX (Ticker: SPLU) handeln. Der 5PSU veröffentlicht seine Portfoliobestände vierteljährlich mit einer Verzögerung von 30 Tagen, um sowohl Transparenz als auch Flexibilität im Portfoliomanagement zu gewährleisten.

Risiko: Der Anteilwert kann sowohl steigen als auch fallen, und das in den Fonds investierte Kapital kann einem Risiko ausgesetzt sein. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen, was mit bestimmten Kosten und Risiken verbunden sein kann. Weitere Einzelheiten zu den potenziellen Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt / Wesentlichen Anlegerinformationen.