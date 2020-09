Nachhaltigkeit hat nichts an Relevanz verloren

In den vergangenen Monaten hatte es medial den Anschein, als habe Corona die noch 2019 allgegenwär-tige Klimaproblematik vollständig ersetzt. Doch hat das Thema an Relevanz nichts verloren – wie auch die Finanzmärkte zeigen. Die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten blieb auch während der besonders stürmischen Zeiten stabil, ihre Performance sogar überdurchschnittlich. Das Konzept hat sich bewährt: Nachhaltig zu investieren und Kriterien der Umwelt, des Sozialen und der guten Unternehmensführung (ESG) miteinzubeziehen, kann vielfältige Risiken reduzieren. So kam es im bisherigen Verlauf der Corona-Krise etwa zu lokalen Infektionsanstiegen unter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wenn Aspekte der guten Unternehmensführung, zum Beispiel bei Arbeitsbedingungen, nicht konsequent umgesetzt wurden.

PORTFOLIOS VON GRUND AUF GRÜN DENKEN

Vorfälle wie diese zeigen, wie wichtig es ist, Portfolios von Grund auf nachhaltig zu denken. Mit dem jüngst aufgelegten UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI GlobalLiquid Corporates Sustainable UCITS ETF bietet UBS nun einen nachhaltigen Portfoliobaustein, mit dem sich Risiken im Portfolio reduzieren lassen. Investoren können mit dem ETF den grundlegenden Portfoliobaustein globaler Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating erstmals umfassend nachhaltig abbilden. Er beinhaltet Rentenpapiere von mehr als 320 Emittenten und bietet ein ähnliches Exposure wie der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index.

Gegenüber dem Mutterindex werden jedoch Titel mit einem niedrigen ESGRating aussortiert. Gleiches gilt für Unternehmen, die in kontroverse Waffentechnologien involviert sind. Zusätzlich wird ein Liquiditäts- filter angewendet, der das Alter und das ausstehende Anleihevolumen berücksichtigt. Im Ergebnis verfügt die grüne Variante nicht nur über ein höheres ESG-Rating, sondern auch über eine bessere Credit-Qualität und im fünfjährigen Backtest, der jedoch keine validen Prognosen über die Zukunft ermöglicht, über eine bessere Performance.

(DAG RODEWALD, Head Passive & ETF Specialist Sales Deutschland & Österreich bei UBS ETF )