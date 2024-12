J.P. Morgan: Zinssenkungszyklus mit Chancen für Multi-Asset-Income-Strategien

Dass der Zinssenkungszyklus weiter Fahrt aufnimmt, lässt sich nicht zuletzt an sinkenden Tages- und Festgeldangeboten feststellen. Wie können sich in diesem Umfeld ertragsorientierte Multi-Asset-Portfolios behaupten? Jakob Tanzmeister, Investmentspezialist in der Multi-Asset-Solutions-Gruppe von J.P. Morgan Asset Management hat gute Argumente, warum ertragsorientierte Strategien wie der JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund mit Rückenwind rechnen können.

Daten aus der Vergangenheit signalisieren ein günstiges Umfeld

„Bei der Analyse vergangener Zinssenkungszyklen hat sich gezeigt, dass vier der letzten sechs Zinssenkungszyklen der US-Notenbank Fed zu einer positiven Aktienperformance geführt haben“, erläutert Jakob Tanzmeister. Besonders positiv war die Entwicklung dabei im Jahr 1995, als der Zinserhöhungszyklus nicht mit einer Rezession, sondern einer „weichen Landung“ der Wirtschaft einherging. Für Anleihen zeigen die Daten, dass US-Staatsanleihen in jedem Lockerungszyklus der letzten 40 Jahre durchweg positive Erträge erzielten. „Diese Erkenntnisse deuten auf ein günstiges Umfeld für Multi-Asset-Portfolios hin, insbesondere wenn es in den USA weiterhin nicht zu einer Rezession kommt“, betont Tanzmeister.

Und auch wenn die erste Hälfte des aktuellen Zinszyklus herausfordernd und von hoher Inflation und negativen Entwicklungen bei Aktien und Anleihen geprägt war: Seit 2023 erleben ertragsorientierte Mischportfolios eine äußerst solide Erholung, die sich im Jahresverlauf 2024 beschleunigt hat. Die Renditen vieler Anlageklassen liegen nahe ihres Mehrjahreshochs, was attraktive Gelegenheiten für Multi-Asset-Strategien wie den Income-Klassiker Global Income Fund bietet. So liegt die Bruttoportfoliorendite des Fonds weiterhin nahe ihres Höchststands der letzten zehn Jahre, was eine gute Basis für zukünftige Erträge bietet.

Strategische Bedeutung der Diversifikation in einem veränderten Zinsumfeld

Mit der Fed-Entscheidung, die Zinsen zu senken, kam es zu einem bedeutenden Wandel im wirtschaftlichen Umfeld. Die historische negative Korrelation zwischen Aktien und Anleihen bei moderater Inflation bietet Multi-Asset-Anlegerinnen und -Anlegern entscheidende Diversifikationsvorteile. Das aktuelle Marktumfeld unterstreicht die strategische Bedeutung der Einbeziehung von Anleihen in Portfolios, nicht nur als Ertragsquelle, sondern auch zur Gewährleistung von Stabilität und Diversifikation. „Sollten die Renditen weiter sinken, könnten Anlegerinnen und Anleger von weiteren Kursgewinnen bei Anleihen profitieren.

Sollten die Renditen steigen, würde die aktuell verfügbare Rendite die Preisvolatilität ausgleichen und so die Gesamterträge schützen. Und sollten die Renditen unverändert bleiben, bietet der derzeit hohe laufende Ertrag des Portfolios einen Puffer, der es den Anlegenden ermöglicht, geduldig zu sein und dabei beträchtliche Erträge zu erzielen“, führt Jakob Tanzmeister aus.

Attraktive Erträge sichern: Chancen im aktuellen Marktumfeld

Trotz der nach wie vor hohen Renditen und niedrigen Preise auf den Rentenmärkten bietet der aktuelle Zinssenkungszyklus ertragsorientierten Anlegerinnen und Anlegern Chancen: Neben den Kuponerträgen lässt sich aktuell von einer zusätzlichen Renditekomponente profitieren. So schafft der „Pull-to-Par“-Effekt bei Anleihen weitere Möglichkeiten. Dieser Effekt bedeutet, dass der Kurs einer Anleihe sich mit Näherrücken des Fälligkeitsdatums ihrem Nennwert annähert. „Die aktuellen Durchschnittspreise von 94 Prozent des Nennwerts für unsere US-Hochzinsanleihen und 96 Prozent für unsere europäischen Hochzinsanleihen bedeuten, dass über die angebotenen Kupons hinaus immer noch erhebliches Ertragspotenzial besteht“, erläutert Tanzmeister.

Angesichts des weiterhin verlängerten Konjunkturzyklus in den USA zeigt sich aktuell eine Ausweitung der Gewinnmargen bei US-Unternehmen, was ebenfalls attraktive Chancen für Income-Anleger schafft. Aufgrund der weiterhin vorherrschenden Bewertungsstreuung wird in den kommenden Quartalen ein ausgewogenerer Ansatz bei Aktieninvestitionen erforderlich sein, um die Aussichten für ertragsorientierte Anleger weiter zu verbessern. „Wenn das Gewinnwachstum gleichmäßiger auf die Sektoren verteilt wird, könnten wir eine weitere Rotation an den Märkten und einen Rückgang der Abschläge in einigen weniger beliebten Aktiensegmenten, wie beispielsweise bei dividendenorientierten Aktien, feststellen.

Mit der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle beginnen Mega-Tech-Unternehmen, Dividenden auszuschütten, wodurch sich das Anlageuniversum für ertragsorientierte Anlegerinnen und Anleger erweitert“, so Tanzmeister.

Der Experte erläutert abschließend, wie es möglich ist, den Zinssenkungszyklus vorteilhaft zu nutzen. „Historische Daten zeigen, dass ertragsorientierte Multi-Asset-Strategien in verschiedenen Zinsumfeldern besser abschneiden konnten als Tagesgeld. Auch wenn dieses bei schwankenden Märkten sicherer erscheint, droht das so genannte Wiederanlagerisiko. Mit einem ertragsorientierten Multi-Asset-Portfolio bietet sich stattdessen die Möglichkeit, mit breit diversifiziertem Risiko attraktive Erträge aus unterschiedlichsten Anlageklassen zu erzielen.“

Von langjähriger Multi-Asset-Income-Expertise profitieren

Vor genau 16 Jahren, inmitten der Finanzkrise, wurde der JPM Global Income Fund mit dem Anspruch aufgelegt, regelmäßige Erträge zu erwirtschaften und diese an die Anleger auszuschütten. Angesichts der folgenden Dekade mit Niedrig-, Null- und zeitweise sogar Negativzinsen kam eine Multi-Asset-Income-Fondslösung mit der Fähigkeit, weltweit flexibel in verschiedenen Anlageklassen nach Ertragsquellen zu suchen und gleichzeitig die Risiken zu steuern, für viele ertragsorientierte Anleger genau zur richtigen Zeit.

So kamen in den letzten 16 Jahren immer mehr Anlegergruppen auf den Geschmack einer solchen ertragsorientierten Investmentlösung: „Vielen sicherheitsorientierten Menschen hat der Global Income Fund den Weg vom Sparen zum Anlegen ermöglicht, denn ein „Income-Fonds“ bietet ähnlich wie beim Sparbuch regelmäßige Ausschüttungen aus Zinsen und Dividenden. So lässt sich ganz transparent nachvollziehen, was das Ersparte „verdient“ hat. Die Ausschüttungen können zudem helfen, Marktschwankungen abzupuffern, was ebenfalls geschätzt wird“, kommentiert Jakob Tanzmeister den Erfolg der Income-Strategien in den letzten Jahren.

Aber auch professionelle Anleger wie Stiftungen haben dank Multi-Asset-Income dem Niedrigzinsumfeld trotzen können. Insgesamt wurden mit dem Global Income Fund in den letzten 16 Jahren mehr als 8 Milliarden Euro an Anlegerinnen und Anleger ausgeschüttet.

Von Anfang an war Fondsmanager Michael Schoenhaut mit dabei, seit 2016 unterstützt Eric Bernbaum und seit 2021 zusätzlich Gary Herbert das Management-Team, das auf die globale Kompetenz von mehr als 50 spezialisierten Investment-Teams von J.P. Morgan Asset Management zugreift. Insgesamt können so über 90 Länder und Regionen und mehr als 15 Anlageklassen für das Portfolio berücksichtigt werden. Besonders wichtig ist den Fondsmanagern, optimale laufende Erträge zu erzielen, ohne unkontrollierte Risiken eingehen zu müssen.

Denn Ziel der Income-Strategie ist es, attraktive und verlässliche Erträge in einem vernünftigen Risikorahmen zu generieren. Um dies zu ermöglichen, hat sich die Allokation des Fonds in verschiedenen Anlageklassen im Laufe der Zeit erheblich gewandelt. Diese Flexibilität ist besonders wichtig, da in den vergangenen 16 Jahren sehr unterschiedliche und häufig herausfordernde Konjunktur- und Marktbedingungen zu bewältigen waren. Zudem ermöglicht sie es, einen besonders hohen Diversifizierungsgrad von mehr als 3.000 Einzeltiteln umzusetzen und den Zugang zu Anlageklassen zu verschaffen, der vielen Mischfonds oder gar einzelnen Anlegerinnen und Anlegern verschlossen ist.

Mit dieser Strategie konnte der Global Income Fund seit seiner Auflegung im Dezember 2008 verlässlich ein Ausschüttungsniveau von rund 4 Prozent erreichen, das deutlich über traditionellen Anlagen liegt. Und auch im letzten Quartal ist es den drei Fondsmanagern gelungen, ein attraktives Ausschüttungsniveau zu erwirtschaften, das annualisiert 5,13 Prozent in der Anteilklasse A (div) – EUR beträgt (Stand November 2024, Ausschüttung nicht garantiert). Angesichts der guten Aussichten für die verschiedenen Anlageklassen bleibt der Income-Klassiker somit eine attraktive Option für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger, die ihr Kapital vermehren und laufende Erträge erzielen möchten“, lautet Jakob Tanzmeisters Fazit.

