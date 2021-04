Amundi ist sich seiner Verantwortung für die Umwelt und die Gesellschaft bewusst. Wir engagieren uns bei Unternehmen, in die wir investieren, um CO2-Emissionen zu reduzieren. 2021 stehen folgende Themen im Fokus:

• Angleichen der Ziele von Unternehmen mit denen des Pariser Klimaabkommens auf Basis der Science Based Targets Initiative.

• Eine bessere Berichterstattung zur Klimastrategie von Unternehmen.

• Fokus auf Praktiken, mit denen Unternehmen die soziale Akzeptanz der Energiewende fördern.

• Kopplung der Managervergütung an das Erreichen von Klimazielen bei stark von der Energiewende betroffenen Unternehmen.

• Stärkeres Engagement bei Unternehmen mit Defiziten in puncto Energiewende.

Für ETF-Anleger gibt es viele Möglichkeiten, von den Chancen der Energiewende zu profitieren und Klimarisiken zu reduzieren.

Indizes ohne fossile Energien: Seit 2020 sind alle Amundi-ETFs auf MSCI SRI-Indizes frei von Unternehmen im Bereich der fossilen Energien. ETFs mit unterschiedlichen Länder- und Regionenschwerpunkten erlauben es Anlegern, bei Kerninvestments frei von fossilen Brennstoffen zu investieren.

EU-Klimaindizes: Amundi bietet eine Reihe von ETFs an, die sich an den EU-Klimaindex- Labels orientieren. Konkret gibt es zwei Index-Standards, die Climate Transition Benchmarks (CTB) und die strengeren Parisabgestimmten Benchmarks (PAB). Die Indizes streben eine Reduktion der Kohlenstoffintensität um 30 Prozent beziehungsweise 50 Prozent im Vergleich zum Standardindex an.

Engagement und Abstimmungspolitik: Anleger, die Aktien über ETFs halten, haben die gleichen Aktionärsrechte wie Direktinvestoren. Amundi nimmt diese Rechte konsequent wahr, um einen Wandel voranzutreiben und sicherzustellen, dass Anleger ihre Ziele erreichen.

Zurück in eine bessere Zukunft: Nach der Corona-Pandemie sollte es kein Zurück zum „Business as usual“ geben. Es zeichnet sich ab, dass sich Produktions- und Konsummuster ändern, bei denen nachhaltig arbeitende Unternehmen zu den Gewinnern zählen sollten.

Thomas Wiedenmann,

Deputy Head of ETF, Indexing & Smart Beta, Zentraleuropa