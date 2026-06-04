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Wer nicht digital ist, ist raus: Makler im Härtetest 2026

Der deutsche Maklermarkt zeigt sich im Jahr 2026 weiterhin stabil, befindet sich jedoch gleichzeitig in einem tiefgreifenden Transformationsprozess. Unabhängige Vermittler gewinnen weiter an Bedeutung, während klassische Ausschließlichkeitsvertriebe an Relevanz verlieren. Gleichzeitig verändert sich die Marktstruktur spürbar: Konsolidierung, Digitalisierung und steigende Anforderungen prägen das Umfeld. Ein zentraler Trend ist die zunehmende Bündelung von Maklerunternehmen. Größere Einheiten und Plattformmodelle gewinnen an Einfluss, während kleinere Makler unter wachsendem Wettbewerbsdruck stehen. Parallel dazu entwickelt sich Technologie zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Künstliche Intelligenz und automatisierte Prozesse helfen, Effizienz zu steigern und den steigenden administrativen Aufwand zu bewältigen. Auch inhaltlich verschiebt sich das Geschäftsmodell. Makler agieren zunehmend als ganzheitliche Berater, insbesondere in Bereichen wie betriebliche Altersversorgung, Biometrie und Gewerbeversicherung. Gleichzeitig steigen die Erwartungen der Kunden an Transparenz, Geschwindigkeit und individuelle Lösungen. Die größten Herausforderungen liegen in steigender Regulierung, Fachkräftemangel und ineffizienten Prozessen auf Seiten der Versicherer. Insgesamt zeigt sich: Der Maklermarkt bleibt ein zentraler Vertriebskanal, entwickelt sich jedoch deutlich weiter. Erfolgreich sind künftig diejenigen Makler, die Technologie nutzen, sich spezialisieren und ihre Beratung konsequent an den Bedürfnissen der Kunden ausrichten.

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