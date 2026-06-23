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Tagesgeld mit Rekordaufschlag

Tagesgeld Top-Zins steigt auf 4,05 Prozent

Die Top-Zinsen im Tagesgeldmarkt haben sich aktuell vollständig vom EZB-Zins abgekoppelt. Während die Notenbank den Einlagenzins seit Mitte 2024 Schritt für Schritt von 4,00% bis auf 2,00% reduziert hat, halten viele Banken an hohen Sonderkondtionen fest. Das Ergebnis: Der Abstand zwischen Top-Tagesgeldzins und EZB-Einlagenzins liegt auch nach dem jüngsten EZB-Zinsschritt bei satten 1,80 Prozentpunkten und damit so hoch wie noch nie.

Wettbewerb eskaliert und jetzt kommt auch noch Thomas Müller!
Wer also heute als Bank neue Einlagen oder neue Kunden einsammeln will, muss also deutlich tiefer in die Zinstrickkiste greifen als noch vor wenigen Jahren. Für Sparer ist das aktuell eine einmalige Situation: Die besten Tagesgeldangebote orientieren sich momentan weniger an der EZB als am Wettbewerb. Wie lange dies so bleibt, hängt im Wesentlichen von den Marketingbudgets der neuen Marktteilnehmer ab. Und jetzt ist sogar noch Fußballweltmeister Thomas Müller ins Tagesgeldrennen eingestiegen.

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Die Rekorddifferenz zwischen Top Tagesgeldzins und EZB-Zins zeigt, wie dynamisch und vielschichtig das Einlagengeschäft geworden ist. Wer Zinsstrategien, Wettbewerbsbewegungen und Markttrends richtig einordnen will, braucht einen vollständigen und aktuellen Blick auf den Markt.
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