Tagesgeld mit Rekordaufschlag

Wettbewerb eskaliert und jetzt kommt auch noch Thomas Müller!Wer also heute als Bank neue Einlagen oder neue Kunden einsammeln will, muss also deutlich tiefer in die Zinstrickkiste greifen als noch vor wenigen Jahren. Für Sparer ist das aktuell eine einmalige Situation: Die besten Tagesgeldangebote orientieren sich momentan weniger an der EZB als am Wettbewerb. Wie lange dies so bleibt, hängt im Wesentlichen von den Marketingbudgets der neuen Marktteilnehmer ab. Und jetzt ist sogar noch Fußballweltmeister Thomas Müller ins Tagesgeldrennen eingestiegen.

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Die Rekorddifferenz zwischen Top Tagesgeldzins und EZB-Zins zeigt, wie dynamisch und vielschichtig das Einlagengeschäft geworden ist. Wer Zinsstrategien, Wettbewerbsbewegungen und Markttrends richtig einordnen will, braucht einen vollständigen und aktuellen Blick auf den Markt.

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