KLEBER GROUP launcht KAPITAL by KLEBER GROUP

Die KLEBER GROUP, eine global integrierte Kommunikations-, Marketing- und Beratungsagentur mit Spezialisierung auf Tourismus, Reisen, Luxus und Lifestyle, baut im Rahmen der internationalen Wachstumsstrategie das Angebot in den Bereichen Investor Relations und Foreign Direct Investment (FDI; ausländische Direktinvestitionen) weiter aus. Mit dem Launch von KAPITAL by KLEBER GROUP schafft die KLEBER GROUP eine spezialisierte Unit, die Kompetenzen aus den Bereichen Destinations- und Hospitality-Entwicklung, Investitionsakquise, strategische Kommunikation und Stakeholder Engagement vereint. Mit Repräsentanzen in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Spanien, Polen, UK, Südafrika, Angola und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die KLEBER GROUP international aufgestellt und entwickelt das Leistungsportfolio kontinuierlich weiter, um es an die sich wandelnden Anforderungen von Destinationen, Regierungen, Hospitality-Marken und internationalen Investoren anzupassen.

Weltweit setzen Destinationen zunehmend auf internationale Investitionen, Infrastrukturentwicklung und nachhaltiges Tourismuswachstum. Vor diesem Hintergrund erweitert die KLEBER GROUP ihre Beratungskompetenz im Bereich FDI gezielt, um öffentliche und private Akteure durch strategische Positionierung, Investor Engagement und internationales Beziehungsmanagement zusammenzubringen.

Geleitet wird KAPITAL by KLEBER GROUP von Varun Kapur, Director KAPITAL by KLEBER GROUP, der über mehr als zwei Jahrzehnte internationale Erfahrung in den Bereichen FDI, Tourismus und Kapitalinvestitionen innerhalb der GCC-Region (Gulf Cooperation Council – Kooperationsrat der Arabischen Golfstaaten) verfügt. Von dem KLEBER GROUP Büro in Dubai aus verantwortet Varun Kapur die Investmentaktivitäten in der Region Naher Osten und Nordafrika (Middle East and North Africa – MENA) und bringt Regierungen sowie touristische Destinationen mit internationalem Privatkapital zusammen, um Infrastrukturentwicklung, Wachstum im Hospitality-Sektor und langfristige wirtschaftliche Wertschöpfung zu fördern.

„Die Anforderungen von Regierungen und Akteuren des Privatsektors entwickeln sich stetig weiter. Gesucht werden Partner, die Investitionen anziehen, Potenziale erschließen und den Zugang zu internationalen Investoren erleichtern. Tourismus und Hospitality zählen heute zu den kapitalintensivsten Branchen weltweit. Gleichzeitig bieten sich für strategisch positionierte Destinationen und Hospitality-Projekte enorme Chancen. Mit KAPITAL by KLEBER GROUP bündeln wir genau diese Kompetenzen und greifen dabei auf drei Jahrzehnte gewachsener Branchenbeziehungen sowie ein globales Netzwerk aus Investoren, Projektentwicklern und Akteuren der Destinations- und Hospitality-Branche zurück. Unser Anspruch ist es, Investitionen gezielt in nachhaltige touristische Infrastruktur, langfristige Wertschöpfung und die erfolgreiche Entwicklung von Destinationen zu lenken“, sagt Varun Kapur, Director KAPITAL by KLEBER GROUP.

„KAPITAL by KLEBER GROUP unterstreicht unser Engagement, Destinationen und Akteure der Tourismusbranche an der Schnittstelle von Kommunikation, Investitionen und Entwicklung zu unterstützen. Sowohl in aufstrebenden als auch in etablierten Tourismusmärkten sehen wir großes Potenzial, Destinationen sowie Hospitality-Stakeholder dabei zu begleiten, die richtigen Investitionspartner zu gewinnen, ihre Marktpositionierung zu stärken und ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter auszubauen.

Strategische Investitionen sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für nachhaltiges Wachstum. Ob bei der Weiterentwicklung aufstrebender Reiseziele, bei der Steigerung des Beitrags des Tourismus zum Bruttoinlandsprodukt (Gross Domestic Product – GDP) etablierter Märkte oder bei der Stärkung der Positionierung im Luxusreisesegment – die richtigen Investitionen können Infrastrukturentwicklung beschleunigen, internationale Sichtbarkeit erhöhen und neue wirtschaftliche Perspektiven eröffnen. Tourismusinvestitionen haben das Potenzial, langfristigen Mehrwert für Destinationen, Unternehmen und lokale Gemeinschaften gleichermaßen zu schaffen“, sagt Julia Kleber, CEO KLEBER GROUP.

Mit dieser strategischen Erweiterung des Leistungsportfolios festigt die KLEBER GROUP ihre Position als führende integrierte 360-Grad-Kommunikations-, Marketing- und Beratungsagentur an der Schnittstelle von Destination Branding, Investitionsakquise und strategischer Tourismusentwicklung.

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