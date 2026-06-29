Immobilienmakler vergleichen

Wer seine Immobilie verkaufen möchte, lädt häufig zwei oder drei Immobilienmakler zu einer Marktwerteinschätzung ein. Doch worauf sollten Eigentümer ihre Entscheidung wirklich stützen? Der höchste versprochene Verkaufspreis oder die kürzeste Verkaufsdauer sind häufig nicht die entscheidenden Kriterien. Viel wichtiger ist, wie ein Makler den Verkauf tatsächlich umsetzen möchte.

Der höchste Verkaufspreis ist keine Garantie

Viele Eigentümer entscheiden sich für den Makler, der den höchsten Verkaufspreis nennt. Das ist verständlich – schließlich möchte jeder seine Immobilie bestmöglich verkaufen.

Dennoch sollte man wissen: Ein Immobilienmakler kann den Markt analysieren, Vergleichsobjekte auswerten und eine fundierte Marktwerteinschätzung erstellen. Den späteren Kaufpreis kann jedoch niemand garantieren.

Der tatsächliche Kaufpreis entsteht dort, wo Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen. Entscheidend ist, welcher Käufer bereit ist, diesen Preis zu bezahlen. Hinzu kommt, dass bei einer Finanzierung häufig auch die finanzierende Bank des Käufers den Kaufpreis mittragen muss. Hält sie den Preis für nicht marktgerecht, kann dies Auswirkungen auf die Finanzierung haben.

Deshalb sollten Eigentümer Verkaufspreise immer als fachliche Einschätzung verstehen – nicht als Garantie.

Auch die Vermarktungsdauer kann niemand garantieren

Ebenso kritisch sollten Aussagen wie „Ihre Immobilie ist in vier Wochen verkauft“ betrachtet werden.

Die Vermarktungsdauer hängt von vielen Faktoren ab, beispielsweise von der aktuellen Nachfrage, dem Angebotspreis, der Jahreszeit, der Finanzierung des Käufers oder kurzfristigen Veränderungen am Immobilienmarkt.

Ein seriöser Immobilienmakler kann seine Erfahrungen schildern und eine realistische Einschätzung geben. Eine verbindliche Garantie wäre jedoch nicht seriös.

Die entscheidende Frage lautet: Wie verkaufen Sie meine Immobilie?

Viel wichtiger als große Versprechen ist die Vermarktungsstrategie.

Ein professioneller Immobilienmakler sollte genau erklären können, wie er Ihre Immobilie vermarktet und warum seine Strategie sinnvoll ist.

Die wichtigsten Fragen an Ihren Immobilienmakler

1. Wie haben Sie den Angebotspreis ermittelt?

Eine gute Antwort:

Der Angebotspreis basiert auf Vergleichsobjekten, Lage, Zustand, Ausstattung, Bodenrichtwert, aktueller Nachfrage und der regionalen Marktentwicklung.

2. Können Sie mir diesen Verkaufspreis garantieren?

Die richtige Antwort lautet: Nein.

Ein seriöser Makler erklärt offen, dass der Markt, der Käufer und häufig auch dessen finanzierende Bank den tatsächlichen Kaufpreis bestimmen.

3. Können Sie garantieren, dass meine Immobilie innerhalb einer bestimmten Zeit verkauft wird?

Auch hier lautet die seriöse Antwort: Nein.

Ein Makler kann Erfahrungswerte nennen und realistische Einschätzungen abgeben. Eine Garantie wäre jedoch nicht möglich.

4. Wie vermarkten Sie meine Immobilie konkret?

Ein professioneller Makler sollte einen nachvollziehbaren Vermarktungsplan vorstellen.

Dazu gehören beispielsweise:

professionelle Immobilienfotografie

aussagekräftiges Exposé

Vermarktung über Immobilienportale

Social-Media-Kampagnen

digitale Werbeanzeigen

Interessentenmanagement

professionelle Besichtigungen

regelmäßige Berichterstattung

5. Welche Immobilienportale nutzen Sie?

Die großen Immobilienportale gehören heute zum Standard.

Ein guter Makler kann erklären, warum diese Portale genutzt werden und welche Zielgruppen dort erreicht werden.

6. Wie erreichen Sie Käufer, die aktuell gar nicht aktiv suchen?

Viele Kaufinteressenten suchen nicht täglich auf Immobilienportalen.

Deshalb lohnt sich die Frage, wie zusätzliche Interessenten angesprochen werden.

Social Media ist heute weit mehr als ein Facebook-Beitrag

Viele Makler werben heute mit Social Media.

Doch Eigentümer sollten genauer nachfragen.

Ein einzelner Beitrag auf Facebook oder Instagram bedeutet noch keine professionelle digitale Vermarktung.

Stellen Sie deshalb ruhig folgende Fragen:

Nutzen Sie für meine Immobilie ein eigenes Werbebudget?

Wie sprechen Sie potenzielle Kaufinteressenten aktiv an?

Wie sorgen Sie dafür, dass meine Immobilie im Feed der passenden Zielgruppe erscheint?

Nach welchen Kriterien werden Ihre Werbeanzeigen ausgespielt?

Wie funktioniert Ihre Strategie zur digitalen Käuferansprache?

Können Sie mir Ihre Vorgehensweise verständlich erklären und Beispiele erfolgreicher Vermarktungen zeigen?

Ein professioneller Immobilienmakler sollte nachvollziehbar erklären können, wie digitale Werbeanzeigen funktionieren und wie Kaufinteressenten gezielt angesprochen werden.

Denn moderne Immobilienvermarktung bedeutet heute nicht nur, ein Exposé online zu stellen. Ziel ist es, die Immobilie möglichst vielen passenden Interessenten aktiv zu präsentieren.

Transparenz schafft Vertrauen

Ein guter Immobilienmakler beantwortet Fragen offen und nachvollziehbar.

Er erklärt seine Arbeitsweise, informiert regelmäßig über den Vermarktungsstand und erläutert, welche Maßnahmen geplant sind.

Eigentümer sollten sich deshalb nicht scheuen, kritisch nachzufragen.

Je transparenter die Antworten sind, desto besser lässt sich einschätzen, ob ein Makler professionell arbeitet.

Fazit

Die Wahl eines Immobilienmaklers sollte nicht davon abhängen, wer den höchsten Verkaufspreis verspricht oder die kürzeste Verkaufszeit nennt.

Viel wichtiger ist die Frage:

Wie möchte dieser Makler meine Immobilie verkaufen?

Wer nachvollziehbar erklären kann, wie der Angebotspreis ermittelt wurde, warum Verkaufspreis und Vermarktungsdauer nicht garantiert werden können und wie moderne Vermarktung – insbesondere über Immobilienportale, Social Media und digitale Werbeanzeigen – funktioniert, schafft Vertrauen und gibt Eigentümern eine fundierte Entscheidungsgrundlage.

Denn am Ende verkauft nicht das größte Versprechen eine Immobilie – sondern eine durchdachte, transparente und professionelle Vermarktungsstrategie.