Globale Aktienstrategie bleibt gefragt – »Gefragtester Fonds« Mai 2026: AMUNDI TOP WORLD

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Im vergangenen Monat erreichte der AMUNDI TOP WORLD (DE0009779736) den größten positiven Saldo (Zugang minus Abgang) bei AVL und erzielte damit den Titel »Gefragtester Fonds« Mai 2026. Damit erhält der weltweit ausgerichtete Aktienfonds die Auszeichnung erneut und bereits zum vierten Mal in diesem Jahr. Das Marktumfeld blieb zuletzt anspruchsvoll: Neben geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und wieder gestiegenen Ölpreisen standen vor allem die weitere Zinspolitik der großen Notenbanken sowie die Bewertung technologie- und KI-naher Unternehmen im Fokus der Anleger. Gerade in dieser Phase richtete sich das Interesse vieler Anleger weiterhin auf breit gestreute internationale Aktienstrategien.

Auch die Wertentwicklung des AMUNDI TOP WORLD zeigt sich weiterhin positiv. Seit Jahresbeginn liegt der Fonds mit 14,11 Prozent im Plus. Auf Sicht von drei Monaten beträgt der Wertzuwachs 12,22 Prozent, über sechs Monate 15,21 Prozent. Auch längerfristig weist der Fonds eine deutliche Entwicklung auf: Über fünf Jahre erzielte der AMUNDI TOP WORLD ein Plus von 104,61 Prozent und über zehn Jahre liegt die Wertentwicklung bei 255,18 Prozent (Stand: 11.06.2026).

Der AMUNDI TOP WORLD investiert nahezu vollständig in Aktien. Die Aktienquote liegt aktuell bei 96,98 Prozent, ergänzt durch 3,00 Prozent Barmittel und 0,02 Prozent sonstige Positionen. Regional bilden die USA mit 56,01 Prozent weiterhin den klaren Schwerpunkt des Portfolios. Dahinter folgen Südkorea mit 9,70 Prozent, Irland mit 6,69 Prozent und Japan mit 5,77 Prozent. Auch Großbritannien zählt zu den bedeutenden Länderpositionen. Damit kombiniert der Fonds eine starke Gewichtung US-amerikanischer Unternehmen mit ausgewählten Engagements in weiteren wichtigen Industrie- und Technologiemärkten.

Bei der Branchenverteilung liegt der größte Anteil im Bereich Technologie mit 22,59 Prozent. Banken folgen mit 21,53 Prozent knapp dahinter, Industrieunternehmen machen 17,23 Prozent des Portfolios aus. Weitere größere Positionen entfallen auf Telekommunikation mit 7,99 Prozent sowie auf das Gesundheitswesen. Die Struktur zeigt damit eine breite Streuung über verschiedene Wirtschaftsbereiche hinweg, wobei technologie- und finanznahe Geschäftsmodelle eine wichtige Rolle spielen.

Bei Banken und Sparkassen kann beim Erwerb des Fonds ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6,00 Prozent anfallen. Über AVL Finanzvermittlung kann der AMUNDI TOP WORLD, wie mehr als 24.500 weitere Investmentfonds, ohne Ausgabeaufschlag und zu dauerhaft günstigen Konditionen erworben werden. „Dass der AMUNDI TOP WORLD im Mai erneut den höchsten positiven Saldo bei AVL erzielt hat, zeigt das anhaltende Interesse unserer Kunden an global ausgerichteten Aktienfonds“, sagt Uwe Lange, Gründer und Geschäftsführer von AVL Finanzvermittlung. „Die vierte Auszeichnung in diesem Jahr unterstreicht, dass viele Anleger weiterhin auf breit gestreute internationale Investmentansätze setzen.“

Mehr Infos zum AMUNDI TOP WORLD

Wissen, wo Anleger Chancen sehen. Im Mai 2026 verzeichneten die folgenden drei Fonds den größten positiven Saldo bei AVL.

AMUNDI TOP WORLD

Aktienfonds, der weltweit in Aktien von Unternehmen aller Art investiert.

ISIN DE0009779736 Alger American Asset Growth Fund A US

Aktienfonds, der primär in ein Portfolio aus US-Aktien investiert.

ISIN LU0070176184 BIT Global Technology Leaders R-I

Aktienfonds, der gezielt und schwerpunktmäßig in globale Internet- und Technologieaktien investiert.

ISIN DE000A2N8127

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