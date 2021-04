Damit können Makler ihre entsprechenden Fortbildungsaktivitäten gegenüber ihren Endkunden kenntlich machen. Als Voraussetzung für den Erhalt der Siegel müssen alle notwendigen Stunden ausschließlich über die Fonds Finanz als Bildungsdienstleister abgewickelt werden.

Die Auszeichnung durch die Fonds Finanz richtet sich an Immobilienmakler, die nach § 34c der Gewerbe- ordnung (GewO) und an Vermittler, die nach § 34d GewO tätig sind. Beide Berufsgruppen müssen gesetz- lichen Weiterbildungspflichten nachkommen, die entweder 15 Stunden (IDD) pro Kalenderjahr oder 20 Stunden innerhalb von drei Kalenderjahren (MaBV) umfassen. Ab sofort erhalten Vermittler, die an den Weiterbildungsmaßnahmen der Fonds Finanz zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Weiterbildungspflichten teilnehmen und alle Pflichtstunden bei Fonds Finanz absolviert haben, ein Weiterbildungssiegel für den unternehmerischen Außenauftritt. Die Siegel können für diverse Online- und Offline-Marketingzwecke genutzt werden.

Als größter Maklerpool in Deutschland legt die Fonds Finanz seit vielen Jahren großen Wert auf die Weiterbildungsmaßnahmen ihrer Makler und bietet ihnen mit der „Besser Beraten Akademie“ verschiedene Bildungsformate per Online-Schulung oder in Präsenzveranstaltungen an.

„Mit unseren Weiterbildungssiegeln stärken wir die Kompetenz unserer Vermittler und sorgen gleichzeitig für mehr Transparenz und Sicherheit auf Endkundenseite“, erläutert Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. „Obwohl Weiterbildungen für Beratungsqualität und Vertrauen stehen, sind sie beim Endkunden oft kaum sichtbar. Das möchten wir mit unseren neuen Weiterbildungssiegeln ändern. Denn gerade beim Erstkontakt können solche Details bei der Wahl des Vermittlers für Kunden entscheidend sein“, führt Porazik weiter aus.

(MEIN GELD)

Weitere Informationen zu den neuen Weiterbildungssiegeln der Fonds Finanz gibt es unter:

www.fondsfinanz.de/weiterbildung/besser-beraten-akademie/weiterbildungssiegel