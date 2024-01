EB-SIM mit neuem Head of Wholesale

„Mit dem Ausbau des Wholesale-Geschäfts wollen wir unseren ungebrochenen Wachstumskurs seit der Ausgründung aus der Evangelischen Bank vor fünf Jahren fortsetzen. Es freut mich, dass wir diese verantwortungsvolle Aufgabe mit Maximilian Ritz an einen kompetenten Kollegen aus den eigenen Reihen übertragen können“, sagt Michael Hepers, Geschäftsführer und CCO der EB-SIM.

Über den Kanal Wholesale bietet die EB-SIM Privatanlegern seine Publikumsfonds über andere Banken und Finanzdienstleister an. Maximilian Ritz führt nun ein Team von vier Kolleginnen und Kollegen, das er selbst mit aufgebaut hat. Der 36-jährige ist einer der Gründer und Protagonisten des erfolgreichen Podcast „Impact Buddies“. Er verfügt über einen Masterabschluss in Betriebswirtschaftslehre und hat mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Kapitalmarkt und Vertrieb – unter anderem mit beruflichen Stationen bei einem großen deutschen Finanzvertrieb sowie einem unabhängigen Schweizer Vermögensverwalter.

Den Wholesale-Kanal hat die EB-SIM im Zuge ihrer Wachstumsambitionen im Mai 2021 initiiert. Maximilian Ritz war von Beginn an im Team und trägt den bisherigen Erfolg mit.