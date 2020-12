GOLD UND SILBER ALS EINMALANLAGE ODER SPARPLAN VERMITTELN – GANZ EINFACH MIT „easyGoSi“

Gerade in wirtschaftlich instabilen Zeiten, wie wir sie derzeit erleben, nimmt die Unsicherheit bei den Sparern zu und die Nachfrage nach Edelmetallen steigt. Mit „easyGoSi“ können angebundene Makler der Fonds Finanz ihren Kunden ab sofort passgenaue Anlagemöglichkeiten in Gold und Silber anbieten. Der Kaufauftrag ist mit nur einer DIN-A4-Seite übersichtlich gestaltet und erfasst alle notwendigen Angaben. Beim Tarif „easyGoSi“ kann der Kunde zwischen einer Einmalanlage ab 1.000 Euro oder einem Sparplan

ab 25 Euro im Monat wählen – eine Kombination beider Optionen ist ebenfalls möglich. Ein weiteres High- light des Edelmetalltarifs der Fonds Finanz: „easyGoSi“ bietet den Anlegern einen Sparplan in Silber- münzen mit Auslieferungsoption bereits ab 40 Unzen. Zudem steht es dem Kunden beim Kauf frei, ob er sich für Barren, Münzen oder beide Varianten entscheidet.

GLÄNZENDE AUSSICHTEN AUCH FÜR VERMITTLER OHNE 34F-ERLAUBNIS

Selbst wenn ein Makler nicht über die Zulassung des Paragrafen 34f verfügt, kann er physische Verkäufe von Gold und Silber mit „easyGoSi“ tätigen. Mit bis zu fünf Prozent Abschlussprovision und bei Spar- plänen zusätzlich 2,75 Prozent an laufender Vergütung kann sich der exklusive Tarif durchaus lohnen. Dazu erläutert Tim Bröning, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Fonds Finanz: „Mit ‚easyGoSi‘ eröffnen wir unseren Maklern die Möglichkeit, ihr Produktportfolio auszuweiten und langfristig davon zu profitieren – vor allem aus nutzenstiftender und damit kundenbindender Sicht.“

(FONDS FINANZ)

www.fondsfinanz.de/easygosi