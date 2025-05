Der Maklermarkt in der Transformation

Wie sehen Sie heute den Maklermarkt und was werden die Trends sein in den nächsten drei Jahren?

CIAN FITZGERALD: Der Maklermarkt befindet sich derzeit und in den letzten Jahren in einem tiefgreifenden Wandel. Es ist kaum noch von einem Trend zu sprechen, sondern vielmehr von einer grundlegen den Transformation. Der demografische Wandel, der auch die Finanz- und Versicherungsbranche stark beeinflusst, führt zu einem erheblichen Nachwuchsproblem in den kommenden Jahren. Zudem hat die Digitalisierung in den letzten Jahren einen beispiellosen Aufschwung erlebt. Viele Vermittler fühlen sich durch den zunehmenden Technologiedruck abgehängt oder sind nicht in der Lage, ihre Betriebe digital aufzurüsten. Derzeit beobachten wir zahlreiche Fusionen und Übernahmen auf dem Vermittlermarkt. Diese Entwicklungen bieten Vorteile für alle Beteiligten, insbesondere für die Kunden, die oft von einer gut durchgeführten Übernahme profitieren.

Haben die großen Maklerpools noch eine Chance zu überleben und wenn ja, was müssten sie tun?

CIAN FITZGERALD: Die eigentliche Frage ist, ob Vermittler und Versicherer ohne die großen Maklerpools überleben können. Die größten Pools erweitern kontinuierlich ihre Softwarelandschaften, erwerben Unternehmen mit neuen Dienstleistungen und harmonisieren die zahlreichen Schnittstellen. Angesichts des enormen Wachstums der Pools in den letzten Jahren sollten sie weiterhin auf einen hohen Service für ihre Vermittler setzen. Die Herausforderung besteht darin, die Interessen der Vermittler und der Investoren in Einklang zu bringen und langfristig einen Weg zu finden, der für alle vorteilhaft ist.

Wie muss ein Makler heute aufgestellt sein und was braucht er unbedingt, um lukrative Ergebnisse zu erzielen?

CIAN FITZGERALD: Ein Makler muss heute stark digital aufgestellt sein. Kunden erwarten, dass sie Angebote und ihre Anliegen on demand erhalten und erledigen können. Diese hohe Geschwindigkeit kann ein Makler nur mit einer perfekten Datenstruktur bieten. So können auch vergleichsweise kleine Maklerhäuser große Datenmengen effizient verwalten und ihren Kunden einen erstklassigen und schnellen Service bieten.

Werden die Versicherer die Anbindungen zu guten Maklerbüros forcieren oder ist es nur ein Trend, um die Pools zu motivieren, etwas zu verändern?

CIAN FITZGERALD: Mittlerweile gehen alle großen Anbieter dazu über, die Direktanbindungen der Makler zu forcieren. Dies bietet vor allem technische Vorteile für die Makler, da der entsprechende Pool oder Verbund Einfluss auf die verbesserte Aufbereitung der Versichererdaten nehmen kann. Makler müssen abwägen, ob eine direkte Anbindung an den Versicherer einen Mehrwert bietet oder ob eine Poolanbindung ausreichend ist. Klar ist, dass jeder Versicherer gerne mit modernen, digitalisierten Maklern zusammenarbeiten möchte, um auch zukünftig qualitativ hochwertige Geschäfte tätigen zu können.

Was halten Sie von einer Maklerbewertung bei WhoFinance für Vermittler?

CIAN FITZGERALD: Generell halte ich Bewertungen für den Onlineauftritt eines Maklers für sehr wichtig. Kunden sind es gewohnt, zu allen Themen des täglichen Lebens Bewertungen zu lesen. WhoFinance ist dabei eine der größeren und bekannteren Plattformen im Finanzbereich. Vermittler sollten die Plattform, auf der sie sich von ihren Kunden bewerten lassen möchten, anhand ihrer Marketingstrategie auswählen.

Was ist Ihr persönliches Ziel bis Ende des Jahres?

CIAN FITZGERALD: Mit der Finanz Protect GmbH möchten wir in diesem Jahr unseren Service für unsere Kunden weiter ausbauen. Wir planen, unser Team personell zu vergrößern, um noch mehr persönliche Beratung anbieten zu können. Intern werden wir weiterhin daran arbeiten, auf dem fortschrittlichsten technischen Stand zu bleiben. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird uns in den kommenden Monaten und Jahren intensiv beschäftigen.

Zudem möchten wir unser Angebot für unsere Kunden erweitern und werden in Kürze neben Depot- und Versicherungslösungen auch Kapitalanlageimmobilien anbieten. So eröffnen wir unseren Kunden eine zusätzliche Möglichkeit, ihr Vermögen diversifizierter anzulegen.

Vielen Dank für das Gespräch.