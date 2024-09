ATHELIOS übernimmt PARTNERS VermögensManagement AG

Der renommierte Münchner Vermögensverwalter zählt mit einem verwalteten Vermögen von deutlich über einer halben Milliarde Euro zu den Top-Adressen im süddeutschen Raum. Die Transaktion soll vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

„Es freut uns sehr, dass wir Burkhard Wagner, Vorstandssprecher von PARTNERS, und Günther Faltermeier, langjähriger Vorstand der Gesellschaft, für ATHELIOS gewinnen konnten und beide Vorstände als Kapitäne an Bord bleiben. Somit bleibt die DNA der Gesellschaft erhalten und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Kunden von PARTNERS wird sich mit uns als neuem Eigentümer nichts ändern. Gemeinsam mit allen Stakeholdern der Gesellschaft streben wir an, PARTNERS als Plattform für unsere zukünftigen Wachstumsinitiativen auszubauen. Angefangen bei der Rekrutierung erfahrener Vermögensmanager, dem Auf- und Ausbau neuer Geschäftsfelder, Investitionen in die IT-Infrastruktur bis hin zu Add-on-Akquisitionen,“ erklärt Marcus Hahn, CEO der ATHELIOS Vermögensatelier SE.

PARTNERS Vorstandssprecher Burkhard Wagner ist sehr zufrieden, dass mit ATHELIOS ein vertrauensvoller und professioneller Partner gefunden wurde: „Von diesem Netzwerk mit operativem Setup und Know-how werden sowohl unsere geschätzten Kunden als auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig profitieren. Für uns war es in den Gesprächen mit ATHELIOS von größter Bedeutung, dass unser Geschäftsmodell und unsere Unternehmenskultur bewahrt bleiben.

Mit den handelnden Personen bei ATHELIOS sehen wir dies langfristig gewährleistet.“ Günther Faltermeier, Vorstand von PARTNERS, spricht von vertrauensvollen und konstruktiven Gesprächen mit Marcus Hahn und seinem Team. „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der Unterstützung von ATHELIOS unseren Bekanntheitsgrad und unsere Marktposition nochmals deutlich stärken können. Wir blicken sehr optimistisch in die Zukunft und freuen uns auf eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Marcus Hahn erläutert die zukünftige Zusammenarbeit mit PARTNERS und stellt den bisher wichtigsten Meilenstein in der nachhaltigen Wachstumsstrategie der noch jungen Unternehmensgeschichte von ATHELIOS dar. „Im Gegensatz zu den Private Equity finanzierten Akquisitionsvehikeln, die im deutschen Vermögensverwaltungsmarkt aktiv sind und aufgrund ihres Geschäftsmodells mit oftmals hohem Fremdkapitaleinsatz und anspruchsvollen Renditeerwartungen immer auch an einen Weiterverkauf ihrer Portfoliounternehmen denken müssen, stehen wir bei ATHELIOS für Langfristigkeit und Kontinuität.“

Der konservative und eigenkapitalbasierte Ansatz hat den Vorteil, die notwendige Zeit aufbringen zu können, um in vertraulichen Gesprächen mit interessierten Vermögensverwaltern sinnvolle strategische Optionen für eine mögliche Zusammenarbeit partnerschaftlich zu erarbeiten.

„Diese Vorgehensweise hat es uns letztlich auch ermöglicht, mit PARTNERS eine Gesellschaft zu finden, die von den handelnden Personen, der Unternehmenskultur, der Größe, dem Standort und dem Produktspektrum perfekt zu ATHELIOS passt. Gemeinsam mit PARTNERS und unseren bereits akquirierten Gesellschaften sind wir jetzt auf dem besten Weg, unser nächstes Etappenziel, die Marke von 1 Milliarde Euro Assets under Management, zu erreichen.“

Claudio Vargiu, Investmentmanager von ATHELIOS, sieht in naher Zukunft großes Potenzial in der Umsetzung der dezidierten ATHELIOS Buy & Build-Strategie. „Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren sowohl anorganisch durch den Zukauf weiterer etablierter Vermögensverwalter als auch organisch durch das Onboarding erfahrener Vermögensmanager und die Erschließung neuer Kundensegmente zu wachsen.

Mit dem Erwerb der AdVertum Vermögensmanagement AG in Stuttgart, der VermögensWerk AG und jetzt der PARTNERS, beide mit Sitz in München, sind wir mit unseren Expansionsplänen in Süddeutschland sehr gut vorangekommen. Auf Basis unserer umfangreichen Deal-Pipeline sind weitere Unternehmenskäufe insbesondere in den Regionen Rhein-Main, im Rheinland und im Großraum Hamburg geplant.“

