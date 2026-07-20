Andreas Baumann übernimmt Leitung Privatimmobilien bei Rohrer Immobilien

Baumann hat zum 1. Juli die Verantwortung für den Bereich übernommen und soll ihn fachlich wie personell weiterentwickeln.

Klare Positionierung für Kunden, Bauträger und Bewerber



Mit der neuen Leitung verbindet Rohrer Immobilien drei zentrale Botschaften: Potenzielle Kunden finden im Bereich Privatimmobilien einen erfahrenen Ansprechpartner für den Verkauf von Häusern, hochwertigen Bestandsimmobilien und Neubauprojekten. Bauträger profitieren von gewachsener Vertriebserfahrung, Marktkenntnis und strukturierten Vermarktungsprozessen. Zugleich positioniert sich Rohrer Immobilien unter Baumanns Leitung als attraktiver Arbeitgeber für Immobilienprofis, die in einem erfahrenen Team mit kooperativer, strukturierter Führung und anspruchsvollen Mandaten arbeiten möchten.

Mehr als 25 Jahre Erfahrung im Wohnimmobilienvertrieb



Der gebürtige Münchner verfügt über mehr als 25 Jahre Berufs- und Führungserfahrung in der Immobilienwirtschaft. Seine Schwerpunkte liegen im Vertrieb von Neubau- und Bestandsimmobilien, in der Zusammenarbeit mit Bauträgern und Investoren sowie in der Entwicklung tragfähiger Vermarktungsstrategien. In verschiedenen Führungspositionen baute er Vertriebs- und Marketingstrukturen auf und begleitete zahlreiche Neubauprojekte von der Entwicklung über den Verkauf bis zur Übergabe.

„Mit Andreas Baumann haben wir einen ausgewiesenen Immobilienexperten gewonnen, der den Münchner Markt, das Fünfseenland sowie die Alpenregion rund um Tegernsee und Schliersee seit vielen Jahren im Detail kennt. Seine Erfahrung im Verkauf von Häusern, anspruchsvollen Bestandsimmobilien und Neubauprojekten ist für unsere Kunden ebenso wertvoll wie für Bauträger, die einen professionellen Vertriebspartner suchen. Gleichzeitig steht er für eine klare, moderne Führung, mit der wir unseren Bereich Privatimmobilien auch als attraktives Arbeitsumfeld weiterentwickeln wollen“, so Sven Keussen, geschäftsführender Gesellschafter von Rohrer Immobilien.

Mediation als Vertrauensvorteil bei komplexen Verkäufen

Ein besonderes Profilmerkmal ist Baumanns Ausbildung zum Mediator. Diese Qualifikation ist gerade bei komplexen Immobilienverkäufen ein wichtiger Mehrwert, beispielsweise wenn Eigentümergemeinschaften, mehrere Familienmitglieder oder Erbengemeinschaften gemeinsame Entscheidungen treffen müssen. Seine Erfahrung in strukturierter und lösungsorientierter Gesprächsführung hilft dabei, unterschiedliche Interessen zusammenzuführen, Vertrauen aufzubauen und Verkaufsprozesse professionell zu begleiten.

„Der Münchner Wohnimmobilienmarkt braucht individuelle Beratung, Erfahrung und Vertrauen. Ich freue mich darauf, den Bereich Privatimmobilien gemeinsam mit dem Team von Rohrer Immobilien weiterzuentwickeln. Wir wollen Eigentümer beim Verkauf von Häusern und hochwertigen Wohnimmobilien ebenso überzeugend begleiten wie Bauträger im Neubausegment. Gleichzeitig ist es mir wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem erfahrene Immobilienberaterinnen und Immobilienberater ihre Stärken einbringen und weiterentwickeln können. Gerade in anspruchsvollen persönlichen Situationen wollen wir fachlich präzise, menschlich verbindlich und lösungsorientiert beraten“, so Baumann.