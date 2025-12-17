ODDO-BHF-Marktkommentar: Nach einem schwierigen Jahr für Qualitätsaktien gibt es Aufholpotenzial

Ihr Ansatz ist darauf ausgerichtet, robuste Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, hoher Kapitalrendite und verlässlichen Cashflows zu identifizieren, die über lange Zeiträume hinweg Stabilität und eine solide Wertentwicklung bieten. Allerdings sahen wir uns in den vergangenen Jahren mit einem für Qualitätsunternehmen ungünstigen Marktumfeld konfrontiert, in dem sich Qualitätswerte schwächer entwickelten als der Gesamtmarkt.

Die Märkte wurden stark von wenigen sehr großen Unternehmen getragen, während viele klassische Qualitätssektoren, wie beispielsweise Gesundheits- oder Konsumwerte, eine ungewöhnlich schwache Phase durchliefen. Gleichzeitig trugen in Europa Bereiche wie Banken und Rüstung, die wir unter anderem aufgrund unseres Investmentansatzes deutlich geringer gewichten, erheblich zu den Kursgewinnen an den Aktienmärkten bei. In diesem Zusammenspiel aus Marktkonzentration, Sektortrends und Stilfaktoren blieb die Wertentwicklung vieler Qualitätsunternehmen zuletzt hinter hoch konzentrierten Aktienindizes zurück. Besonders prägend war dabei die Entwicklung im Technologiesektor. Während große Werte aus der KI-Infrastruktur – etwa Halbleiter, Datenzentren und Cloud – eine starke Wertentwicklung zeigten, blieben Software- und IT-Dienstleister zurück.

Insgesamt haben wir seit August 2025 taktisch eine etwas vorsichtigere Positionierung für Aktien eingenommen. Zu dieser Entscheidung, das Engagement in Aktien zu reduzieren, brachten uns mehrere Gründe: Die Bewertungen am US-Aktienmarkt sind durch die Rallye nach dem Zollschock im April 2025 weiter gestiegen, das Chance-Risiko-Verhältnis hat sich aus Bewertungssicht somit verschlechtert. Ambitionierte Wachstumserwartungen sind vielfach vermutlich eingepreist – insbesondere bei KI-getriebenen Aktien. Der US-amerikanische Arbeitsmarkt zeigt erste Anzeichen einer Abkühlung, von einer Rezession gehen wir allerdings nicht aus. Das Risiko einer Korrektur besteht aus unserer Sicht immer noch. Dementsprechend sind wir weiterhin in Unternehmen mit fundamental robusten Geschäftsmodellen und langfristig aussichtsreichen Wachstumsperspektiven investiert – könnten bei einer Korrektur jedoch auch die günstigeren Einstiegszeitpunkte nutzen. Ein weiterer Faktor, der uns als europäischer Vermögensverwalter im Jahr 2025 belastet hat, war die deutliche Abschwächung des US-Dollars gegenüber dem Euro. Trotz des Währungsrisikos aus Europerspektive ist es jedoch nicht die Zeit, US-amerikanischen Unternehmen den Rücken zu kehren. Denn wir befinden uns derzeit in einem Zeitalter der Technologie, das die USA anführt. Zudem kommt ein schwächerer US-Dollar gerade multinationalen US-Unternehmen zugute. Sie gewinnen im Ausland an Wettbewerbsfähigkeit und profitieren von Währungsgewinnen auf ihre Auslandsumsätze – der Währungsverlust wird je nach Geschäftsmodell also teilweise durch höhere Unternehmensgewinne kompensiert. Die Währungseinflüsse sind dementsprechend kurzfristig spürbar, mittel- bis langfristig jedoch nachrangig gegenüber der Unternehmensqualität, die wir für unsere Kunden suchen.

Zuversichtlicher Blick nach vorn

Ein Blick nach vorn stimmt nach einem schwierigen Jahr für Qualitätsaktien zuversichtlich. Qualitätsunternehmen lieferten risikoadjustiert historisch überdurchschnittliche Erträge, wobei die Kursrückgänge in Krisenzeiten und während größerer Korrekturen im Vergleich zu anderen Investmentansätzen und zum Gesamtmarkt flacher ausfielen. Nach der relativen Schwächephase von Qualitätsunternehmen finden wir zunehmend Qualitätsunternehmen mit hoher Rentabilität, soliden Cashflows und verlässlichem Gewinnwachstum zu einem angemessenen Preis. Geduld, Ausdauer und ein konsequenter Fokus auf Substanz zahlen sich aus – davon sind wir heute mehr denn je überzeugt.

