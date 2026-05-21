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Nvidia bleibt der Taktgeber des KI-Investitionszyklus

Das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt hat Quartalszahlen veröffentlicht.  Saliou Willi Amann, Senior Portfolio Manager der apoBank kommentiert

„Nvidia hat starke Zahlen geliefert – aber die negative Kursreaktion zeigt, wie extrem hoch die Erwartungen inzwischen liegen. Bei dieser Bewertung reicht ein Beat allein nicht mehr, der Markt will belastbare Signale für die nächsten Quartale.

Der Data-Center-Bereich bleibt der zentrale Wachstumstreiber und bestätigt die enorme Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Entscheidend ist jetzt aber weniger das vergangene Quartal als die Frage, wie nachhaltig dieses Wachstum bei Margen, Kapazitäten und Endnachfrage bleibt.

Die Reaktion der Aktie ist kein klassisches Zeichen operativer Schwäche, sondern Ausdruck einer sehr anspruchsvollen Bewertung. Viele Investoren hatten starke Ergebnisse bereits eingepreist – jetzt sucht der Markt nach dem nächsten klaren Katalysator.

Nvidia bleibt der Taktgeber des KI-Investitionszyklus. Gleichzeitig wechselt der Markt von reiner KI-Euphorie zu genauer Prüfung: Wachstum muss nicht nur außergewöhnlich hoch sein, sondern Quartal für Quartal neu überzeugen.“

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