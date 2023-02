Wahl in Berlin: CDU vorne

Alle Parteien in Berlin erhalten für ihre Arbeit in der Regierung bzw. Opposition relativ schlechte Bewertungen. Am besten wird noch die SPD im Senat beurteilt: Ihre Arbeit dort wird auf der Skala von plus fünf bis minus fünf („Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit von …?“) mit einem Durchschnittswert von bescheidenen 0,3 bewertet, die der beiden Koalitionspartner noch deutlich schlechter (Grüne minus 1, Linke minus 0,9).