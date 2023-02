Die Skiwelt zu Gast in Georgien

Die Ausrichtung der WM in Georgien ist einer der wichtigsten wirtschaftlichen Meilensteine des Landes. Kein Wunder, dass dadurch der Wintersport und damit der Tourismus nachhaltig gestärkt wird.

Die Vorbereitungen dauerten rund fünf Jahre, nun geht es auf die Zielgerade: Mehr als 14 Tage lang steht der georgische Skiort Bakuriani im Zentrum des Wettstreits.

Am 18.2. findet eine glanzvolle Eröffnungsveranstaltung statt. Ab dann geht es bis zum 5.3. in die spannenden Rennen.

Die Zahlen sind beeindruckend

Rund 700 Spitzenathleten treten gegeneinander an

Über 3000 internationale Gäste werden erwartet

30 Medaillenwettbewerbe stehen auf dem Programm – 16 für Freestyle und Freeride, 14 für Snowboard, darunter jeweils zwei Mixed Teams im Ski- und Snowboard-Segment

Die Qualifikationen und das Finale der Rennen werden live auf Eurosport in über 60 Länder weltweit übertragen

Wirtschaftliche Entwicklungen angestoßen

Im Rahmen der Ausrichtung dieser Weltmeisterschaft hat Georgien in der Skiregion Bakuriani wichtige Infrastrukturprojekte umgesetzt. So wurden sechs neue Skipisten, drei Skilifte und zwei künstliche Seen angelegt. Hinzu kam eine rund 30 Kilometer lange künstliche Beschneiungsanlage, die für beste Schneeverhältnisse sorgt.

Bakuriani wurde in den letzten Jahren ebenso wie das Skigebiet Gudauri auf internationalen Standard gebracht. Insgesamt stehen Wintersportlern vier Skigebiete mit modernen Liftanlagen und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung.

Facts & Figures

Das Land Georgien erstreckt sich auf über 57.000 Quadratkilometer. Es liegt zwischen Europa und Asien, an der Küste des Schwarzen Meeres. Die rund 3,7 Millionen Einwohner leben hauptsächlich in den urbanen Regionen. Unterschiedliche Reisegebiete locken Urlauber mit einem ganzjährigen Angebot an touristischen Highlights. Internationale Hotelketten sind ebenso zu finden wie inhabergeführte Boutique-Hotels und eine exzellente MICE-Struktur. Das Land kann sicher bereist werden – im Safety-Index 2021 liegt es auf Platz 9. 33 Airlines fliegen die drei Flughäfen von Tiflis, Kutaisi und Batumi an.

Weitere Informationen: www.georgia.travel, www.gnta.ge

uwelehmann/ surpress