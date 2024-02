W. P. Carey: Grenzüberschreitende Sale-Leaseback-Transaktion abgeschlossen

W. P. Carey, ein führender Net-Lease-REIT, der sich auf Sale-Leasebacks, Build-to-Suits und den Erwerb von Single-Tenant-Net-Lease-Objekten spezialisiert hat, schließt eine Sale-Leaseback-Transaktion von 16 Industrieanlagen mit einer Gesamtfläche von 414.000 Quadratmetern im Wert von 280 Millionen Euro ab. Die Transaktion wurde in zwei Tranchen abgeschlossen – die erste im Dezember 2023 in Höhe von 144 Millionen Euro; die zweite im Januar 2024 in Höhe von 136 Millionen Euro.

Das Portfolio umfasst zwölf Objekte in Italien, drei in Spanien und eines in Deutschland und ist mit einem Triple-Net-Mietvertrag an die Fedrigoni-Gruppe (Fedrigoni) vermietet, einen weltweit tätigen Hersteller von hochwertigen Spezialpapieren für Luxusverpackungen und andere kreative Anwendungen, Premium-Etiketten und selbstklebenden Materialien. Die zwölf Objekte in Italien wurden durch einen von Savills Investment Management SGR S.p.A. gemanagten Immobilienfonds akquiriert, dessen Investor W. P. Carey ist.

Die wesentlichen Fakten

Marktführender Mieter, der einen etablierten Kundenstamm bedient:

Fedrigoni wurde 1888 gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Verpackungsprodukten und Selbstklebeetiketten. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern tätig und liefert Produkte an 30.000 Unternehmen in verschiedenen Branchen, darunter Lebensmittel und Getränke, Pharma, Mode und Kosmetik. Fedrigoni ist Marktführer in seinen Kernproduktbereichen und gehört in den Märkten, auf die mehr als 60 Prozent des Umsatzes entfallen, zu den fünf führenden Unternehmen weltweit.

Betriebskritisches Portfolio:

Das Portfolio ist für das Geschäft von Fedrigoni betriebskritisch und erwirtschaftet einen erheblichen Teil des Umsatzes des Mieters. Jedes Objekt verfügt über einzigartige Produktionsmöglichkeiten. Die Objekte befinden sich an Standorten, die nur schwer repliziert werden können (aufgrund des Zugangs zu Wasser und spezifischer Genehmigungsanforderungen) und beherbergen spezielle Betriebsmittel.

Ein Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit:

Mehrere der Objekte im Portfolio erzeugen Energie durch Kraft-Wärme-Kopplung, Wasserkraft oder Solarenergie, sind völlig autark und verkaufen überschüssige Energie zurück an das Netz. Dies entspricht dem Leitsatz von W. P. Carey, in umweltfreundliche Gebäude zu investieren und den gesamten CO2-Fußabdruck des Portfolios zu reduzieren.

Langfristige Rahmenmietverträge mit eingebautem Mietwachstum:

Das Portfolio ist auf der Grundlage von Master-Leasingverträgen für eine Laufzeit von 20 Jahren mit jährlichen, am Verbraucherpreisindex orientierten Mietsteigerungen vermietet. Es handelt sich um Triple-Net-Verträge.

„Diese Transaktion zeigt: Wir sind in der Lage, komplexe, grenzüberschreitende Transaktionen für hochwertige Immobilien durchzuführen, die mit unserer langfristigen Investitionsphilosophie im Einklang sind. Im aktuellen Hochzinsumfeld ist der Zugang zu Liquidität für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um ihre Kerngeschäftsziele zu erreichen und Wachstumsstrategien zu verwirklichen. Das macht Sale-Leaseback zu einer attraktiven Finanzierungsoption“, sagt Christopher Mertlitz, Head of European Investments bei W. P. Carey.

