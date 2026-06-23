Vier von fünf Deutschen ohne Finanznotfallplan

Vier von fünf (78,6 Prozent) hätten eigenen Angaben zufolge keinen Plan. Immerhin 58 Prozent kennen ihre monatlichen Fixkosten, wobei weniger als die Hälfte (40,9 Prozent) einen Notgroschen angelegt hat und sich nur 26,1 Prozent finanzielle Entscheidungen überhaupt zutrauen. Die Studie mit 1.005 Befragten zwischen 18 und 74 Jahren zeichnet das Bild einer Gesellschaft, die finanzielle Risiken in Kauf nimmt und nicht handelt. Die Ursache: Über Geld wird in Deutschland geschwiegen, und dieses Schweigen hat seinen Preis.

Nur 30,2 Prozent der Befragten gehen in ihrem Umfeld offen mit Krediten und finanziellen Problemen um. 28,3 Prozent schämen sich, wenn sie Ratenkäufe tätigen oder ihr Konto überziehen. Selbst in der Partnerschaft bleibt Geld ein blinder Fleck: Nur 34,9 Prozent treffen Finanzentscheidungen gemeinsam, nur 36,2 Prozent sprechen mit dem Partner offen über ihre finanzielle Situation.

Außerdem schieben 13,7 Prozent der Bevölkerung Finanzthemen wie Vorsorge oder Geldanlage regelmäßig vor sich her, weitere 25,8 Prozent tun dies gelegentlich. Zusammen genommen hat fast jeder Zweite keinen richtigen Überblick im eigenen Finanzmanagement.

André Tintrop, Head of Business & Operations Steering bei Consors Finanz, ordnet die Zahlen ein: „Viele Menschen wissen, dass sie handeln sollten, und tun es trotzdem nicht. Das ist kein individuelles Versagen, sondern ein strukturelles Problem: Finanzthemen fühlen sich komplex an, und wenn im Umfeld nicht offen darüber gesprochen wird, entsteht das Gefühl, allein damit zu sein. Um diesem Problem zu begegnen, müssen wir als Bank weiter Aufklärungsarbeit leisten.“

Kein Polster, kein Plan – auch bei Gutverdienenden

Das Tabu betrifft alle Einkommensschichten – es trifft sie nur unterschiedlich hart. Bei Haushalten mit unter 1.000 Euro Nettoeinkommen haben lediglich 13,2 Prozent einen Notgroschen, nur 9,8 Prozent wüssten im Engpass, was zu tun ist. Doch das eigentlich überraschende Ergebnis liegt am anderen Ende: Selbst bei Haushalten mit über 5.000 Euro Nettoeinkommen hat fast die Hälfte (47,8 Prozent) keinen Notgroschen, und 71,3 Prozent hätten keinen klaren Plan. Finanzielle Unvorbereitetheit ist keine Frage des Geldes allein, sondern eine der vorausschauenden Planung.

Jung, digital, überfordert

Besonders spürbar ist der Druck bei den 18- bis 29-Jährigen: 31,6 Prozent fühlen sich durch ihre finanzielle Situation belastet – mehr als in jeder anderen Altersgruppe. Mehr als jede:r vierte junge Erwachsene (27,4 Prozent) schiebt Finanzentscheidungen regelmäßig auf. Nur 39,4 Prozent kennen ihre monatlichen Fixkosten, nur 28,1 Prozent haben einen Notgroschen.

Das Paradoxe: Keine Generation nutzt digitale Finanztools häufiger – 23 Prozent verwalten ihre Finanzen per App, im Bevölkerungsdurchschnitt sind es 16,2 Prozent. Die Technologie ist da, was fehlt, ist vermittelte Finanzkompetenz: das Gespräch, das Vorbild, das Netzwerk. Dabei zeigt die junge Generation an anderer Stelle bemerkenswerten Weitblick und erkennt den Wert langfristiger, nachhaltiger Investitionen in sich selbst. Demnach würden 21,3 Prozent einen Kredit für den Start in die Selbstständigkeit aufnehmen, 18 Prozent für Aus- und Weiterbildung – im Bevölkerungsschnitt liegen diese Werte bei nur 11,7 bzw. 8,7 Prozent.

„Junge Erwachsene setzen sich intensiver mit Investitionen und Vorsorge auseinander, als viele glauben – nicht zuletzt angesichts der Rentenlücke und einer unsicheren Arbeitswelt. Was ihnen in der Informationsflut fehlt, sind ein strukturierter Einstieg und die Sicherheit, die richtigen Schritte zu gehen“, so André Tintrop.

Thema Finanzierung: Kostenfalle Dispo statt smarter Investitionen

Wer unvorbereitet ist, nutzt im Ernstfall die bequemste Lösung: den Dispo. 7,7 Prozent der Bevölkerung nutzen ihn regelmäßig, bei den 30- bis 39-Jährigen sind es 12,9 Prozent. Dabei wäre ein Ratenkredit in vielen Fällen die planbarere und günstigere Alternative. Grundsätzlich zeigt die Studie: Kredite werden fast ausschließlich für Konsum genutzt – Autokauf (33,8 Prozent) und Immobilien (32,6 Prozent) führen die Liste an. Investitionen in Weiterbildung (8,7 Prozent) oder Selbstständigkeit (11,7 Prozent) spielen in der deutschen Bevölkerung kaum eine Rolle – obwohl gerade sie langfristig wirtschaftliche Unabhängigkeit schaffen könnten.

„Finanzierungen wie der Dispokredit sollten nur in Ausnahmefällen als Überbrückung dienen – die hohen Zinsen können rasch zur Falle werden. Wer Kredit ausschließlich als Konsumhilfe begreift, übersieht, dass er auch ein Werkzeug für die eigene Qualifikation und Unabhängigkeit sein kann“, erläutert André Tintrop.

Deutschland braucht eine neue Gesprächskultur über Geld

Die Studie zeigt: Deutschland hat keine reine Vorsorgelücke, sondern eine Gesprächslücke. Das Schweigen über Geld verschleiert kollektives Versäumen im nachhaltigen Umgang mit Finanzen und verhindert, dass Menschen sich untereinander austauschen und sich weiterbilden. Solange finanzielle Themen mit Scham besetzt bleiben, ist keine Besserung in Sicht. Der Anfang wäre einfach: das erste offene Gespräch über Geld und eine Enttabuisierung von Schulden, was die Chancen auf Weiterqualifikation ermöglicht oder langfristig eine Verbesserung der aktuellen finanziellen Situation bewirkt.