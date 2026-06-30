Standing Ovations für Europas musikalische Zukunft

Mit lang anhaltenden Standing Ovations endete am Sonntagabend die erste Berliner Ausgabe der Jeunesse Musicale Européenne im Kleinen Saal des Konzerthauses Berlin. Veranstaltet von der Mein Geld Medien Gruppe und ihrer Verlegerin Isabelle Hägewald, entwickelte sich der Konzertabend zu einem außergewöhnlichen musikalischen Ereignis, das junge Spitzenmusikerinnen und Spitzenmusiker aus mehreren europäischen Ländern auf einer gemeinsamen Bühne vereinte und den europäischen Gedanken auf eindrucksvolle Weise erlebbar machte.

Nach dem erfolgreichen Auftakt der Konzertreihe im französischen Issigeac machte die Jeunesse Musicale Européenne nun Station in Berlin. Ziel der Konzertreihe ist es, außergewöhnlichen jungen Musikerinnen und Musikern eine Bühne zu geben und ihnen die Möglichkeit zu bieten, ihr Können einem internationalen Publikum zu präsentieren. Gleichzeitig steht das Projekt für ein geeintes Europa, in dem Musik Menschen verbindet, Grenzen überwindet und den kulturellen Austausch zwischen den Nationen fördert.

In ihrer Begrüßungsrede hieß Initiatorin und Veranstalterin Isabelle Hägewald zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur willkommen. Besonders begrüßte sie ihre langjährigen Partner und Kunden aus der Finanzindustrie, die gemeinsam mit ihr einen Abend voller Musik, Begegnungen und inspirierender Gespräche erlebten. Sie betonte, dass wirtschaftlicher Erfolg und kulturelles Engagement hervorragend zusammenpassen und sich gegenseitig bereichern.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die musikalische Vielfalt des Programms. 16 junge Solistinnen und Solisten präsentierten auf zwölf verschiedenen Instrumenten insgesamt 14 anspruchsvolle Werke bedeutender Komponisten. Das Repertoire reichte von Johann Sebastian Bach, Franz Liszt, Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, David Popper, György Ligeti, Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin, Max Bruch, Carl Reinecke bis hin zu François Borne und spiegelte eindrucksvoll die Vielfalt der klassischen Musik wider.

Die Künstlerinnen und Künstler – überwiegend Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ sowie Solistinnen, Solisten und Gäste aus Frankreich und weiteren europäischen Ländern – beeindruckten mit außergewöhnlicher Virtuosität, musikalischer Reife und großer Ausdruckskraft.

Das Publikum zeigte sich von den Darbietungen tief bewegt. Immer wieder wurden die jungen Musikerinnen und Musiker mit begeistertem Applaus gefeiert. Am Ende des Konzerts erhoben sich die Gäste zu lang anhaltenden Standing Ovations und würdigten damit die außergewöhnlichen Leistungen aller Mitwirkenden.

Zu den Ehrengästen zählten auch Gäste aus Frankreich, darunter der Bürgermeister von Issigeac, Herr Castagnier, der gemeinsam mit seiner Delegation nach Berlin gereist war. Seine Anwesenheit unterstrich die enge Verbundenheit zwischen den beiden Veranstaltungsorten und die Bedeutung des kulturellen Austauschs.

Ebenfalls unter den Ehrengästen befanden sich die Schirmherrin Anka Sommer, Dr. Hélène Doub, Kulturattachée der Französischen Botschaft, sowie Dennis Haustein, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin. In ihren Grußworten würdigten sie das Engagement der Mein Geld Medien Gruppe, die mit der Jeunesse Musicale Européenne einen wichtigen Beitrag zur Förderung junger musikalischer Talente leistet und den europäischen Kulturgedanken mit Leben füllt.

Ein besonderer Dank galt den Sponsoren aus der Finanzwirtschaft. Thorsten Schrieber, Sprecher der Geschäftsführung der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, sowie der Asset Manager LAIQON AG unterstützten die Veranstaltung maßgeblich und trugen dazu bei, diesen Konzertabend auf höchstem künstlerischem Niveau zu ermöglichen.

Mit der Jeunesse Musicale Européenne ist eine Konzertreihe entstanden, die musikalische Exzellenz mit internationalem Austausch verbindet. Der überwältigende Erfolg des Berliner Konzertabends und die begeisterten Reaktionen des Publikums zeigen eindrucksvoll, wie wichtig solche kulturellen Begegnungen für ein lebendiges und gemeinsames Europa sind.