Stärkung des institutionellen Kundengeschäfts

Die FERI AG hat Andreas Schölzel mit Wirkung zum 1. Juli 2026 zum Bereichsvorstand ernannt: In der Rolle des Executive Managing Director Institutional Clients verantwortet er künftig sämtliche Beratungs- und Vertriebsaktivitäten des Asset Managers im institutionellen Geschäft und berichtet direkt an den CIO und designierten CEO, Dr. Marcel V. Lähn. Seine Ernennung ist Teil einer strategischen Weiterentwicklung, mit der FERI die Beratung und den Vertrieb im institutionellen Bereich noch enger verzahnt und unter eine einheitliche Leitung stellt.

„Institutionelle Investoren sind seit jeher eine zentrale Kundengruppe von FERI – und bleiben das auch in Zukunft. Neben unserem Asset Management steht auch die strategische Beratung im Zentrum unserer Aktivitäten“, betont Lähn. „Mit Andreas Schölzel verantwortet nun ein Branchenexperte mit langjähriger Erfahrung den institutionellen Bereich in seiner neuen konzeptionellen Ausrichtung. Er wird unser Leistungsspektrum weiterentwickeln, um unsere Kunden noch gezielter gemäß ihren individuellen Anforderungen im Asset Management und der Beratung zu unterstützen.“

Vor seiner Berufung zum Executive Managing Director Institutional Clients war Schölzel Managing Director Institutional Sales bei FERI. In dieser Rolle verantwortete der 51-Jährige, der seit September 2025 für FERI tätig ist, bereits die Vertriebsaktivitäten im institutionellen Kundengeschäft.

Schölzel blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzbranche zurück und war nach seinem Studium mit Schwerpunkt Finance sowie Decision & Information Technologies an der University of Maryland unter anderem in leitenden Positionen bei Goldman Sachs und Citigroup tätig. Sein fachlicher Schwerpunkt liegt auf Aktienderivaten und Wandelanleihen sowie maßgeschneiderten Anlagestrategien – auch im alternativen Investmentbereich – für institutionelle Investoren in der gesamten DACH-Region.

„Heute stehen institutionelle Investoren vor immer komplexeren Herausforderungen – von der Regulatorik über das Asset Liability-Management bis hin zur Selektion geeigneter Mandate in klassischen und alternativen Assetklassen“, sagt Andreas Schölzel. „Der Schlüssel für langfristige Kundenbeziehungen ist: genau hinzuhören. Wir analysieren die Herausforderungen unserer Kunden und strukturieren sie, um daraus tragfähige Investmentlösungen abzuleiten. Dabei können wir die gesamte Expertise von FERI individuell für Kunden einbringen – von Research und Consulting bis zum Asset Management.“, untermauert Schölzel seinen Anspruch und sein Verständnis von ganzheitlicher Beratung.