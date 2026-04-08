Kategorie wählen

Allgemein

RAQUEST beruft ehemalige EU-Kommissionspolitikerin Lourdes Bustos ins Advisory Board

RAQUEST, deutsches Fintech und Marktführer im Bereich Quellensteuertechnologie für Finanzinstitute, hat Lourdes Bustos, ehemalige EU-Kommissionspolitikerin und Steuerspezialistin, in sein Advisory Board berufen


Lourdes Bustos ist Juristin und Ökonomin mit Schwerpunkt internationales Steuerrecht und Regulierungspolitik und verfügt über umfassende Erfahrung in direkten und indirekten Steuerthemen. Zuvor war sie als Steuerprüferin bei der spanischen Steuerverwaltung sowie als politische Beamtin im spanischen Finanzministerium und in der Europäischen Kommission tätig. Dort war sie maßgeblich an aktuellen EU-Steuer-Initiativen wie FASTER beteiligt. Bustos ist regelmäßige Autorin in der Fachpresse und gefragte Referentin auf internationalen Steuerforen. Derzeit verantwortet sie bei Philip Morris International die steuerlichen
Angelegenheiten.

Das RAQUEST Advisory Board ist ein externes Expertengremium, das dem Fintech mit seinem Marktwissen bei der Strategie und Internationalisierung zur Seite steht. „Lourdes Bustos vereint eine spezielle Kombination aus regulatorischer, gesetzlicher und operativer Steuerexpertise auf höchstem europäischem Niveau“, sagt Alexander Lerch, CEO und Mitgründer von RAQUEST.
„Ihre umfangreiche Erfahrung in der Europäischen Kommission und in der nationalen Steuerverwaltung ist besonders wertvoll für uns, da sich die Quellensteuerregelungen in ganz Europa weiterentwickeln. Wir freuen uns, mit ihr zusammenzuarbeiten, um unsere regulatorische Expertise weiter auszubauen und deren praxisgerechte Umsetzung aus technischer Perspektive sicherzustellen.“

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, meine Erfahrung im Bereich Quellensteuerregulierung in das RAQUEST Advisory Board einzubringen und dazu beizutragen, die sich wandelnden gesetzlichen Rahmenbedingungen in praxisnahe und rechtlich einwandfreie Lösungen umzusetzen“, kommentiert Lourdes Bustos.

print

ASCORE Auszeichnung

Es gibt viele gute Tarife – für die Auszeichnung „Tarif des Monats“ gehört mehr dazu. Lesen Sie hier, was die ausgezeichneten Tarife zu bieten haben.

Tarife des Monats im Überblick

ETF-News

ETF-News

Aktuelle News zu börsengehandelten Indexfonds.

zu den News

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein-Geld 1 | 2026

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld