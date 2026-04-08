RAQUEST beruft ehemalige EU-Kommissionspolitikerin Lourdes Bustos ins Advisory Board



Lourdes Bustos ist Juristin und Ökonomin mit Schwerpunkt internationales Steuerrecht und Regulierungspolitik und verfügt über umfassende Erfahrung in direkten und indirekten Steuerthemen. Zuvor war sie als Steuerprüferin bei der spanischen Steuerverwaltung sowie als politische Beamtin im spanischen Finanzministerium und in der Europäischen Kommission tätig. Dort war sie maßgeblich an aktuellen EU-Steuer-Initiativen wie FASTER beteiligt. Bustos ist regelmäßige Autorin in der Fachpresse und gefragte Referentin auf internationalen Steuerforen. Derzeit verantwortet sie bei Philip Morris International die steuerlichen

Angelegenheiten.

Das RAQUEST Advisory Board ist ein externes Expertengremium, das dem Fintech mit seinem Marktwissen bei der Strategie und Internationalisierung zur Seite steht. „Lourdes Bustos vereint eine spezielle Kombination aus regulatorischer, gesetzlicher und operativer Steuerexpertise auf höchstem europäischem Niveau“, sagt Alexander Lerch, CEO und Mitgründer von RAQUEST.

„Ihre umfangreiche Erfahrung in der Europäischen Kommission und in der nationalen Steuerverwaltung ist besonders wertvoll für uns, da sich die Quellensteuerregelungen in ganz Europa weiterentwickeln. Wir freuen uns, mit ihr zusammenzuarbeiten, um unsere regulatorische Expertise weiter auszubauen und deren praxisgerechte Umsetzung aus technischer Perspektive sicherzustellen.“

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, meine Erfahrung im Bereich Quellensteuerregulierung in das RAQUEST Advisory Board einzubringen und dazu beizutragen, die sich wandelnden gesetzlichen Rahmenbedingungen in praxisnahe und rechtlich einwandfreie Lösungen umzusetzen“, kommentiert Lourdes Bustos.