Mein Geld Roundtable erstmals mit neuem Setting im Airport Club Frankfurt zum Thema Anlagestrategien

Beim letzten Roundtable-Gespräch brachte Mein Geld Medien-Chefredakteurin Isabelle Hägewald erneut führende Expertinnen und Experten der Finanzbranche zusammen, um die zentralen Aspekte der Anlagestrategien 2026 zu diskutieren – von der Balance zwischen aktiven und passiven Produkten über Chancen und Risiken neuer Trends wie KI und Krypto bis hin zu ethischen Fragestellungen, makroökonomischen Einschätzungen, Risikomanagement und der Perspektive auf die vielversprechendsten Anlageklassen des kommenden Jahres.

print