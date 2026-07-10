Märkte bleiben robust, aber geopolitisch und zinspolitisch anfällig

Der aktuelle Investment Radar der BfV Bank für Vermögen AG verweist auf eine, im Juni gesehene, spürbare Entspannung bei den Energiepreisen: Brent notierte nur knapp über der Marke von 70 US-Dollar. Mit dem Aufflackern des Iran-Konflikts zog der Ölpreis allerdings erneut an. Auch Gold gab im Juni deutlich nach und lag zuletzt nur knapp oberhalb von 4.000 US-Dollar.

Aktienmärkte: Breiter aufgestellt, aber schwankungsanfällig

An den Aktienmärkten zeigt sich ein uneinheitliches Bild. In den USA überschritt der Dow Jones kurzzeitig erstmals die Marke von 53.000 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 hatte zwischenzeitlich die 30.000 Punkte übertroffen, geriet im Sog der fallenden Notierungen bei Tech- und KI-Werten wieder unter Druck. Der Investment Radar sieht darin ein Zeichen, dass die Marktbreite zunimmt, zugleich aber die Schwankungsanfälligkeit hoch bleibt.

Im Fokus steht zudem die US-Geldpolitik. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh beließ den Zielkorridor für den Leitzins bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Seine Entscheidung, keine Punktdiagramm-Prognose vorzulegen, wurde am Markt als Signal größerer Flexibilität gelesen. Parallel stieg die US-Inflation zuletzt auf 4,2 Prozent. Das hat die Erwartung gestützt, dass Zinserhöhungen in den USA noch nicht vom Tisch sind. Dämpfend auf diese Zinssorgen wirkten hingegen die schwächer als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktzahlen.

Deutschland: Leichte Aufhellung, höhere Anforderungen an Beratung

Auch für Deutschland liefert der Radar relevante Signale. Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Juni auf 85,6 Punkte. Zugleich rückt die Debatte über die Reform der Altersvorsorge in den Vordergrund. Die Rentenkommission schlägt unter anderem eine stärkere Kapitalmarktorientierung vor. Für Vermittler wächst damit der Bedarf an Orientierung, rechtssicheren Prozessen und belastbarer Investmentexpertise. Genau hier versteht sich die BCA AG als Servicemanufaktur: digitale Kompetenz, Investment-Know-how und persönliche Unterstützung sollen so zusammenwirken, dass aus höherer Komplexität konkrete Beratungschancen entstehen.

Einordnung: Was jetzt für Anleger und Vermittler zählt

Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BCA AG und Vorstandsvorsitzender der BfV Bank für Vermögen AG, fasst zusammen: „Die Märkte zeigen sich widerstandsfähig, aber nicht sorglos. Sinkende Energiepreise und stabile Leitindizes stehen einer höheren geopolitischen Unsicherheit und neuen Zinssorgen in den USA gegenüber. Für Anleger und Vermittler kommt es deshalb auf Einordnung, Qualität und Diversifikation an.“

Der vollständige INVESTMENT RADAR 07/2026 ist eine Publikation der BfV Bank für Vermögen AG und steht unter Investment Radar Juli 2026 zur Verfügung.