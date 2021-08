Klimarat warnt – auch Investment-Branche muss stärker mitgestalten

Von Eoin Murray, Head of Investment bei Federated Hermes:

„Der UN-Weltklimarat hat zu Wochenbeginn seinen Bericht veröffentlicht – und schlägt Alarm: Es habe sich schon jetzt so viel Treibhausgas in der Atmosphäre angesammelt, dass es schwerwiegende Klimaveränderungen mit entsprechenden Folgen geben werde. Die meisten Schlagzeilen werden sich zu Recht auf die Wahrscheinlichkeit konzentrieren, dass sich unser Planet bei unserer derzeitigen Emissionsrate bis 2040 um 1,5 °C erwärmen wird. Alle fünf Temperaturszenarien des für die UN zuständigen Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Berichts zeichnen dieses Bild – wobei nur ein Szenario (aufgrund einer erheblichen Reduzierung des Kohlenstoffs in der Atmosphäre) eine Abkühlung unterhalb dieser Marke zeigt.

Jahrzehnt des Klimawandels

Weitere wichtige Erkenntnisse: Eine engere Verbindung zwischen extremen Wetterereignissen und menschlichen Aktivitäten, ein heißeres letztes Jahrzehnt als in jedem anderen Zeitraum der vergangenen 125.000 Jahre und eine Verkleinerung der Spanne der wahrscheinlichen Klimaergebnisse (+2,5 °C bis +4 °C). Die wichtigste Erkenntnis aus dem jüngsten IPCC-Bericht ist jedoch, dass wir uns heute in unserem letztmöglichen Jahrzehnt befinden, in dem wir die notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um die Schrecken des prognostizierten Klimawandels zu vermeiden. Es steht also noch in unserer Macht, die erforderlichen Änderungen vorzunehmen. Und da vor der Veröffentlichung des Berichts ein Konsens mit allen UN-Regierungen erzielt wurde, hat keine Regierung eine Ausrede, sich jetzt vor ihrer Verantwortung zu drücken.

Der IPCC-Bericht sollte jedoch nicht überraschen. Denn: Er folgt auf die Warnung der Weltwissenschaftler vor einem Klimanotstand im Jahr 2021, die kürzlich in der Zeitschrift BioScience veröffentlicht wurde. Darüber hinaus bestätigen unsere Erfahrungen mit Überschwemmungen und Waldbränden, insbesondere im letzten Jahr, diese Erkenntnisse. Im Bericht werden Diagramme der planetarischen Vitalzeichen vorgestellt, die besorgniserregende Trends und bisher nur sehr geringe Fortschritte erkennen lassen. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass wir wahrscheinlich kurz vor dem Überschreiten bestimmter Wendepunkte stehen, deren volle Auswirkungen noch nicht vollständig bekannt sind und die leicht die vom IPCC anvisierten Grenzen überschreiten könnten.

Dynamik für COP26 – Investment-Branche mit verpflichtet

Dieser IPCC-Bericht wird wahrscheinlich den Druck für ein erfolgreiches Ergebnis auf der COP26 in Glasgow dieses Jahr erhöhen. Wenngleich viele Länder ihre national festgelegten Beiträge (Nationally Determined Contributions/NDCs) noch aktualisieren müssen – und die Entwicklungsländer verständlicherweise weiterhin darauf bestehen, dass die Industrieländer ihre Versprechen bezüglich der Klimafinanzierung einhalten. Wie immer muss neben den erforderlichen Änderungen in der Regierungspolitik und der Regulierung auch das Kapital folgen. Und hier muss unsere Branche ihren Beitrag leisten, indem sie den Übergang durch ein umfassendes Engagement mit Unternehmen und die Integration von ESG-Kennzahlen fördert.“

(Instinctif Partners)