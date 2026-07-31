KI Ertragschancen trotz Marktschwankungen

Zwischen der Euphorie über KI-getriebenes Wachstum und der Sorge vor scharfen Marktkorrekturen erleben die Kapitalmärkte derzeit einen Spannungsbogen, der viele Anleger verunsichert. Während erste Unternehmen bereits zeigen, wie sich Investitionen in Künstliche Intelligenz in Wachstums- und Ergebnisbeiträge übersetzen lassen, steigen zugleich die Ansprüche an Bewertung und Ertragskraft. Wie sollten Anleger in diesem Umfeld agieren? Dazu sagt Timo Steinbusch, Leiter Portfoliomanagement der apoBank:

„Die jüngsten Unternehmenszahlen zeigen, dass künstliche Intelligenz nicht mehr ausschließlich ein Zukunftsversprechen ist. Erste Unternehmen können nachweisen, dass sich Investitionen in KI in höheres Wachstum, zusätzliche Umsätze und konkrete Ergebnsbeiträge übersetzen lassen. Gleichzeitig wird der Markt selektiver: Hohe KI-Ausgaben allein reichen nicht aus. Unternehmen müssen zeigen, dass sie ihre Investitionen auch monetarisieren können. Genau diese Differenzierung zwischen Ausgaben, Wachstum und tatsächlicher Ertragskraft wird für Anleger immer wichtiger.

Natürlich müssen Anleger aktuelle Entwicklungen kritisch bewerten. Gerade in Phasen hoher Volatilität ist es wichtig, Risiken, Bewertungen und Gewinnerwartungen immer wieder neu zu hinterfragen. Kritische Analyse bedeutet aber nicht, sich von jeder kurzfristigen Marktbewegung verunsichern zu lassen. Scharfe Marktkorrekturen können sehr schnell den Eindruck vermitteln, dass sich die fundamentale Lage grundlegend verschlechtert hat. Häufig folgt auf solche Übertreibungen jedoch auch eine deutliche Erholung. Deshalb kommt es darauf an, durch die kurzfristige Volatilität hindurchzuschauen und zwischen Stimmung und Substanz zu unterscheiden.

Anleger sollten weder Risiken ausblenden noch in hektischen Aktionismus verfallen. Entscheidend ist eine nüchterne Prüfung: Was hat sich fundamental verändert, welche Erwartungen sind bereits eingepreist und welche Unternehmen verfügen weiterhin über tragfähige Geschäftsmodelle? Volatilität ist ein normaler Bestandteil der Kapitalmärkte. Wer langfristig investiert, sollte aktuelle Entwicklungen ernst nehmen, sie kritisch einordnen und daraus Konsequenzen ableiten, sich aber nicht von jeder kurzfristigen Korrektur von seiner strategischen Ausrichtung abbringen lassen. Die richtige Reaktion auf Unsicherheit ist nicht Untätigkeit, aber auch nicht Panik. Gefragt sind Disziplin, Diversifikation und die Konzentration auf Unternehmen, die auch in einem anspruchsvollen Umfeld ihre Ertragskraft unter Beweis stellen.“