Julius Bär: Aktien – gesunde Verschnaufpause

Der Ausverkauf ist eher als gesunde technische Korrektur einzustufen, denn als Trendwende, analysiert Mathieu Racheter, Head of Equity Strategy Research bei Julius Bär:
- Die Aktienmärkte erlitten am Freitag einen starken Rückschlag: Der US-Arbeitsmarktbericht viel besser als erwartet aus und veranlasste Anleger, die Aussichten für die Zinssätze neu zu bewerten. Da sich die Inflation aufgrund von Zolleffekten und höheren Energiepreisen wieder auf 3 % beschleunigt hat, stellen die Märkte zunehmend die Frage, ob die Federal Reserve ihre Geldpolitik möglicherweise weiter straffen muss. Die Anleiherenditen stiegen stark an, während die schwächer als erwartet ausgefallenen Prognosen von Broadcom und überraschende Ankündigungen zur Kapitalbeschaffung durch mehrere KI-Unternehmen die Sorgen der Anlegerinnen und Anleger verstärkten.
- Der Ausverkauf konzentrierte sich stark auf die größten Gewinner des Marktes. Momentum-Strategien erlebten ihren schlimmsten Tag seit dem Liberation Day, weil Anleger insbesondere Large-Cap-Technologie- und Halbleiteraktien verkauften. Der Philadelphia Semiconductor Index fiel um mehr als 10 %, während der S&P 500, ohne KI-bezogene Aktien, weitgehend unverändert schloss. Dies deutet darauf hin, dass die Bewegung in erster Linie durch Gewinnmitnahmen, überzogene Positionen und systematischen Schuldenabbau getrieben war und nicht durch eine allgemeine Verschlechterung der Fundamentaldaten. Nach der jüngsten Rallye hatten sich Anleger stark auf eine kleine Gruppe von KI-Nutznießern konzentriert. Wir betrachten die Korrektur als eine gesunde Verschnaufpause innerhalb eines anhaltenden Bullenmarktes.
- Wichtig ist, dass die Aktienrallye 2026 eher durch Gewinnwachstum als durch eine Ausweitung der Bewertungskennzahlen getrieben wurde. Tatsächlich liegt das 12-Monats-Kurs-Gewinn-Verhältnis globaler Aktien leicht unter dem Wert zu Jahresbeginn. Wir bleiben daher bei Aktien optimistisch.
- Halbleiter profitieren weiterhin von einer marktführenden Gewinndynamik mit einem erwarteten 12-Monats-Forward-EPS-Wachstum von rund 40 % im Vergleich zu etwa 12 % bei globalen Aktien, während die Bewertungen nahe den historischen Durchschnittswerten bleiben. Auch Hyperscaler sehen wir seit Kurzem positiver: Die jüngste Berichtssaison zeigte eine erneute Beschleunigung des Umsatzwachstums, was auf eine verbesserte Monetarisierung von KI-Investitionen hindeutet.
- In dieser Woche wird sich die Aufmerksamkeit auf die US-Inflationsdaten am Mittwoch und den mit Spannung erwarteten Börsengang von SpaceX am Freitag richten, die beide einen wichtigen Test für die Marktstimmung nach der Korrektur am Freitag darstellen könnten.