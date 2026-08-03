Healthcare: Innovation als treibende Kraft

Aufgrund mehrerer positiven Entwicklungen, die Pharma- und Biotechnologieaktien stützten, waren die Kursgewinne breit angelegt. Trotz des Fehlens einer festen Leitung bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) blieb die Zulassungsaktivität rege, und es wurden Zulassungen in verschiedenen Therapiebereichen erteilt. Die FDA veröffentlichte zudem aktualisierte Leitlinien, die darauf abzielen, die Fristen für die Arzneimittelentwicklung und -zulassung zu verkürzen. Dies könnte zu größerer Flexibilität bei bestimmten Studien in der Spätphase führen und dazu beitragen, die Entwicklung in der Frühphase zu optimieren. Fusionen und Übernahmen blieben auf hohem Niveau, da große Pharmaunternehmen weiterhin Kapital in wachstumsstarke Therapiebereiche investierten. Liquiditätsstarke Arzneimittelhersteller setzen zunehmend auf Übernahmen, um ihre Produktpipelines zu stärken und künftige Patentabläufe auszugleichen.

Andy Acker, Portfoliomanager, Janus Henderson Investors, sagt: „Aktien aus dem Gesundheitssektor werden weiterhin mit erheblichen Bewertungsabschlägen sowohl gegenüber historischen Durchschnittswerten als auch gegenüber dem breiter gefassten S&P 500®-Index gehandelt. Dies bietet unserer Ansicht nach günstige Rahmenbedingungen für eine aktive Aktienauswahl. Wir sind weiterhin von den Entwicklungen in der gesamten Gesundheitsbranche überzeugt und glauben, dass der Sektor geduldigen Anlegern attraktive Chancen bietet. Wir rechnen in den kommenden Quartalen mit einer stetigen Veröffentlichung klinischer Daten und dem Erreichen regulatorischer Meilensteine, wobei sich bedeutende Chancen in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Neurologie und seltene Krankheiten ergeben dürften.“ Und weiter: „Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, Unternehmen mit einzigartigen Produkten, soliden klinischen Daten und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen zu identifizieren. Darüber hinaus sehen wir Potenzial sowohl bei Unternehmen in der frühen Kommerzialisierungsphase mit bahnbrechenden Produkten als auch bei risikoärmeren Unternehmen in der späten Entwicklungsphase, bei denen die klinischen Unsicherheiten geringer sind.“