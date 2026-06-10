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Hat die EZB den neutralen Zins erreicht? Eine geldpolitische Standortbestimmung

Der neutrale Zinssatz, auch als r* bezeichnet, beschreibt jenen Leitzins, bei dem die Geldpolitik weder expansiv noch restriktiv wirkt. Er stimuliert die Wirtschaft nicht künstlich, bremst sie aber auch nicht

In der Theorie befindet sich die Wirtschaft bei diesem Zinsniveau im Gleichgewicht: Inflation ist stabil, Wachstum verläuft auf Potenzialrate. In der Praxis ist r* jedoch nicht direkt messbar. Er wird aus Modellen geschätzt und variiert je nach Annahmen.

Viele EZB-Ratsmitglieder sehen den neutralen Zins im Bereich von 1,75 bis 2,25 Prozent. Mit dem aktuellen Einlagesatz von 2,00 Prozent wäre die EZB damit genau in dieser Zone angekommen, nach einem historisch rasanten Straffungszyklus: Zwischen Juli 2022 und September 2023 wurden die Leitzinsen in zehn Schritten von minus 0,50 Prozent auf 4,00 Prozent angehoben. Anschließend folgte die Kehrtwende. In sieben Senkungsschritten wurde der Einlagesatz bis Juni 2025 auf 2,00 Prozent halbiert.

Die Entscheidung, die Zinsen seither stabil zu halten, signalisiert eine abwartende Haltung. Die EZB befindet sich in einem schwierigen Umfeld: Die Inflation im Euroraum liegt mit 3,2 Prozent noch über dem Zielwert von 2,0 Prozent, während das Wirtschaftswachstum mit einer BIP-Prognose von lediglich 0,9 Prozent für 2026 schwach bleibt. Hinzu kommen geopolitische Unsicherheiten, insbesondere die Folgen des Krieges im Nahen Osten und der anhaltende Druck durch US-Importzölle auf europäische Exporteure.

Genau diese Gemengelage macht die Einschätzung des neutralen Zinses so heikel. Denn, ob 2,00 Prozent tatsächlich neutral sind, hängt von Faktoren ab, die sich laufend verändern: Produktivitätswachstum, demografischer Wandel, globale Kapitalströme und fiskalische Impulse. Steigt die Inflation dauerhaft über den Zielwert, wäre ein aktuell als neutral empfundener Zins de facto expansiv – und müsste erhöht werden. Schwächt sich die Konjunktur weiter ab, könnte derselbe Zins als zu restriktiv gelten.

Die nächste EZB-Sitzung am 11. Juni 2026 wird zeigen, wie der Rat diese Abwägungen bewertet. Angesichts des Inflationsdrucks mehren sich die Stimmen, die eine leichte Zinserhöhung nicht ausschließen. Andere Analysten plädieren für Geduld und sehen die 2-Prozent-Marke als angemessenes Gleichgewicht. Die Debatte um den neutralen Zins ist damit nicht nur eine technische Frage, sondern der Kern der aktuellen geldpolitischen Auseinandersetzung in Europa.

Wichtiger Hinweis: Alle im Zinskommentar dargelegten Überlegungen oder Ideen stellen keine Zinsprognosen oder mögliche Zinswenden dar. Valide und belastbare Aussagen zu Zinsentwicklungen mit klaren Handlungsempfehlungen für das persönliche Investment können nur auf Basis eines individuellen Beratungsmandates und des Neuwirth Zinsindikators getroffen werden.

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