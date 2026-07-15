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Harald Grayer ist neuer Head of Finance der compexx Finanz AG

Die compexx Finanz AG hat ihr Führungsteam verstärkt: Seit dem 1. Juli 2026 ist Harald Grayer als Head of Finance für die finanzielle Steuerung des Unternehmens verantwortlich. In dieser Funktion begleitet er zentrale Wachstums- und Transformationsprojekte sowie die weitere strategische Ausrichtung der compexx

Grayer verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finanzen, Controlling, Rechnungswesen, Unternehmenstransformation und Human Resources. Seine berufliche Laufbahn führte ihn innerhalb der Allianz Gruppe durch verschiedene nationale und internationale Führungspositionen – von der Konzernzentrale über das operative Versicherungsgeschäft bis hin zu globalen Transformationsprojekten.
„Die compexx ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Jetzt geht es darum, die Strukturen hinter diesem Wachstum konsequent weiter auszubauen“, sagt Markus Brochenberger, Vorstandsvorsitzender der compexx Finanz AG. „Mit Harald Grayer gewinnen wir einen erfahrenen Finanz- und Transformationsexperten, der internationale Managementerfahrung mit operativer Umsetzungsstärke verbindet. Das ist genau die Kombination, die wir für unsere nächste Entwicklungsstufe brauchen.“
Zu den wichtigsten Stationen von Harald Grayer zählen die Leitung des Konzern-IFRS-Finanzreportings der Allianz SE in München sowie der Aufbau des Südamerika-Geschäfts von Allianz Global Corporate & Specialty als CFO. Zuletzt leitete er den Finanzbereich der HR-Funktion der Allianz SE. Dort verantwortete er unter anderem die finanzielle Steuerung eines globalen HR-Transformationsprogramms, etablierte globale Finanzprozesse und beriet den Vorstand in strategischen Finanz- und Governance-Fragen. Vor seinem Wechsel zur compexx Finanz AG war Grayer als selbstständiger Berater für Finanzen, Transformation und Governance tätig.
Bei compexx wird Grayer künftig insbesondere die Weiterentwicklung von Controlling und Finanzplanung, Rechnungswesen, Liquiditätssteuerung sowie Risiko- und Compliance-Strukturen verantworten. Darüber hinaus begleitet er Wachstums- und Transformationsprojekte, treibt die Digitalisierung der Finanzfunktion voran und unterstützt die langfristige strategische Ausrichtung des Unternehmens als Sparringspartner von Vorstand und Gesellschaftern.
„compexx verbindet unternehmerische Dynamik mit einem starken Beratungsnetzwerk. In einer solchen Wachstumsphase braucht es klare Zahlen, verlässliche Prozesse und eine Finanzfunktion, die aktiv zur Steuerung des Unternehmens beiträgt“, sagt Harald Grayer. „Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen und gemeinsam mit Vorstand und Team tragfähige Strukturen für die weitere Entwicklung des Unternehmens zu schaffen.“

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