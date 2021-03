Geheimer Luxus mit den Lošinj Hotels & Villas

Kleine Insel ganz groß: Mit paradiesischer Natur, malerischen Buchten, glasklarem Meer und einer beeindruckenden Geschichte ist die kleine Insel Lošinj ein echter Insidertipp für Luxusreisende. In der Čikat Bucht, einer der schönsten Buchten Kroatiens, liegen das stylische Fünf-Sterne Hotel Bellevue und das zu den „Small Luxury Hotels of the World“ gehörende Boutique Hotel Alhambra, in dem moderner Luxus auf österreichische Architektur der Kaiserzeit trifft. Die beiden Luxusdomizile gehören zu den Lošinj Hotels & Villas und bieten ihren Gästen zeitgenössischen Lifestyle mit einem Hauch K&K Romantik, lässige Beachclub-Atmosphäre, Outdoor- und Spa-Erlebnisse sowie mediterrane Gourmetküche. 200 Millionen Euro wurden seit 2014 in die Hotelgruppe und ihre Häuser investiert.

Luxus, Leichtigkeit, Lošinj

Die kleine Insel Lošinj ist bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts ein Geheimtipp für Luxusreisende aus Deutschland und Österreich, nicht zuletzt dank der kaiserlichen Regierung Wiens, die Lošinj aufgrund der frischen Meeresluft und reichen Kräuterwelt zum Klimakurort erklärte. Neben der üppigen Natur machen auch die unkomplizierte Anreise mit dem Privatjet und zahlreiche Erlebnisse an und auf dem Wasser die Insel zum „Portofino“ Kroatiens. Um die Schönheit der Insel zu bewahren, befolgt diese bereits seit Jahrzehnten eine nachhaltige Devise: Gebaut werden darf nur dort, wo bereits zuvor etwas stand. So auch in der Čikat-Bucht, in der das Boutique Hotel Alhambra, das Hotel Bellevue sowie die Villen Augusta, Hortensia und Mirasol liegen. Unter Leitung des Schweizer CEO‘s Peter Schoch haben sich die Häuser in den letzten Jahren zum Place-to-be für Luxusreisende entwickelt.

Hotel Bellevue: Lässiger Luxus mit Beachclub-Atmosphäre

Umgeben von einem üppigen Pinienwald scheint das Hotel Bellevue über der Bucht von Čikat zu schweben. Klares Design, helle Farben und mediterrane Lebensfreude ziehen sich wie ein roter Faden durch das 2014 als erstes Fünf-Sterne-Hotel der Insel eröffnete Haus. Die 185 Zimmer und 21 Suiten vermitteln mit klarem Design und hellen Farbakzenten sommerliche Leichtigkeit. Mit einem umfangreichen Angebot an Sportaktivitäten im Hotel, am und im Wasser, kommen Aktivurlauber voll auf ihre Kosten: ob Yoga unter Pinienbäumen, Auspowern beim Tennis oder Segeln entlang der Adria. Ein absolutes Highlight für Luxusreisende: mit dem hoteleigenen Motorboot die schönsten Buchten der Insel entdecken – mit oder ohne Skipper.

Entspannungssuchende finden in der zum Hotel gehörenden Bellevue Spa Clinic einen Zufluchtsort aus dem stressigen Alltag. Gemeinsam mit Ärzten, Ernährungswissenschaftlern, Therapeuten und Sportwissenschaftlern wurde hier ein „Slow Aging“ Konzept entwickelt, das klassische Treatments und moderne Behandlungsmethoden wie Ultraschall-Therapie, Kyrosauna und Hydrafacial umfasst. Nach der individuellen Spa-Behandlung haben Gäste die Qual der Wahl: Zuerst im hoteleigenen Beachclub einen Drink genießen, am Meerwasserpool entspannen oder auf einem Segeltrip das türkisblaue Meer aus nächster Nähe genießen und dabei Delfine beobachten?

Auch kulinarisch wird man im Hotel Bellevue auf Lošinj verwöhnt. Während im „Restaurant Bava“ kroatische Küche mit modernem Touch geboten wird, gilt das Restaurant „Matsunoki“ als bestes japanisches Restaurant Kroatiens. Hier werden traditionell japanische Gerichte wie Tataki, frisches Sushi oder Kimchi mit mediterranen Zutaten aus ökologischem Anbau kombiniert.

Boutique Hotel Alhambra: Im Glanz vergangener Zeiten

Nur einige hundert Meter vom Hotel Bellevue entfernt erinnert das zu den „Small Luxury Hotels of the World“ gehörende Boutique Hotel Alhambra mit reich geschmückter Fassade, Stuckdetails und filigranen Balkongeländern an eine spanische Villa im Jugendstil. Das Design stammt aber nicht aus dem Mittelmeerraum, sondern aus der Feder des österreichischen Architekten Alfred Keller. Auch im Inneren des Boutique Hotels tauchen Gäste in die Vergangenheit ein, ohne dabei auf modernen Luxus verzichten zu müssen. Mit nur 51 Zimmern und Suiten genießen Urlauber einen Aufenthalt mit viel Privatsphäre. Ruhesuchende entspannen in der hoteleigenen Bucht, lassen sich bei einem Bootsausflug den Wind durch die Haare wehen oder relaxen im Spa.

Das Wellness-Programm integriert die entspannende Wirkung der heimischen Pinienwälder, therapeutischer Pflanzen und der frischen Meeresluft und setzt auf das Beste an Luxusprodukten wie Dr. Barbara Sturm, Kerstin Florian, lokale ätherische Öle aus Quarnero und exklusive Öle der heimischen Aleppo-Kiefer. Auch Gourmets kommen im Boutique Hotel Alhambra ganz auf ihre Kosten. Im Restaurant Alfred Keller werden spannende Kreationen aus regionalen Produkten wie fangfrischem Fisch und dem berühmten Lamm der Nachbarinsel Cres serviert. Abgerundet werden die Köstlichkeiten durch aromatische Kräuter aus dem eigenen Garten – und natürlich dem Blick von der Terrasse auf die malerische Bucht von Čikat.

Gäste, die in Lošinj noch mehr Privatsphäre wünschen, können sich in der an das Hotel Alhambra angrenzenden Villa Augusta, der historischen Villa Mirasol oder der zu den „Small Luxury Hotels – Private Residences“ gehörenden Villa Hortensia einmieten. Während die Suiten der Villa Augusta auch einzeln gebucht werden können, sind die elegante Villa Hortensia und die Villa Mirasol ausschließlich komplett buchbar. Mit Pool, Privatstrand, Privatkoch und Butler genießen Familien, Freunde oder Geschäftsreisende einen Aufenthalt in den beiden Villen wie in einem Privathaus ganz für sich.

Weitere Informationen unter www.losinj-hotels.com.

uwelehmann/surpress