Porto: neues Kulturviertel World of Wine (WOW)

World of Wine – das neue Kulturviertel Portos mit dem WOW-Faktor

Nach fünfjähriger Entwicklung und einer Investition von 105 Millionen Euro eröffnete Ende Juli 2020 die World of Wine (WOW) in Portos historischem Stadtteil Vila Nova da Gaia. Das Tourismusprojekt wurde von der Fladgate Partnership realisiert, ein Zusammenschluss bekannter Portweinmarken sowie Luxushotels in Portugal, darunter The Yeatman in Porto. Als das größte Tourismus- und Stadtentwicklungsprojekt Europas des vergangenen Jahres verwandelt World of Wine seine Umgebung durch den Umbau und die Renovierung jahrhundertealter Weinkeller in einen Komplex mit virtuellen und interaktiven kulturellen Erlebnissen sowie einer Vielzahl an Gastronomiebetrieben an der Südseite des Flusses Douro.

Sechs Museen und unzählige Eindrücke

Insgesamt sechs Museen beherbergt die World of Wine. Die namensgebende „Wine Experience“ nimmt die Besucher mit auf eine Sinnesreise rund um die portugiesischen Weinregionen, Klimazonen, Rebsorten und Produktionsmethoden, die den Wein des Landes so vielfältig machen. Ein eigenes Museum zum Thema Kork, das „Planet Cork“, rundet das Erlebnis ab. Jedoch bietet der Komplex nicht nur spannende Erlebnisse für Weinliebhaber, sondern auch Kunst- und Kulturliebhabern aller Altersgruppen einen lohnenswerten Aufenthalt. So freuen sich Geschichtsinteressierte im Museum „Porto Region Across The Ages“ (Die Region Porto im Wandel der Zeit) über Einblicke in die reiche Historie Portos, während das „Porto Fashion & Fabric Museum“ die nationale Textil-, Mode- und Schmuckindustrie beleuchtet. Das Schokoladenmuseum „The Chocolate Story“ indes nimmt alle kleinen und großen Genießer mit auf eine Reise in die Welt des Kakaos und der Schokolade. Einen ganz besonderen Blick auf die Geschichte des Trinkens im Laufe der Menschheit liefert die „Bridge Collection“ mit ihren 1.800 bis zu 9.000 Jahre alten Gefäßen und Gläsern aus der Privatsammlung des World of Wine-CEOs Adrian Bridge.

Gaumen- und Veranstaltungserlebnisse für jeden Geschmack

Die hauseigene Weinschule bietet Kurse für alle Interessens- und Wissensgrade an und führt maßgeschneiderte Touren zu verschiedenen Weingütern in der umliegenden Weinlandschaft durch. Die Weinbar „Angel’s Share“, das Fine-Dining-Restaurant „1828“, das vegetarische Restaurant „Root & Vine“ und das Fischrestaurant „Golden Catch“ bieten indes einen Panoramablick auf die Stadt. „V.P.“ lockt mit traditioneller portugiesischer Küche, „Mira Mira“ mit ausgewogener Gourmetküche. Darüber hinaus laden die Cafés „Suspiro“, „Lemon Plaza“ und das „Vinte Vinte“-Schokoladencafé zum Verweilen ein. Während eine Eventlocation mit Glasfront und einer Kapazität von 250 Personen sich ideal für Veranstaltungen aller Art eignet, ist eine 4.300 Quadratmeter große Halle ideal für temporäre Ausstellungen.

Dazu Adrian Bridge, Gründer und CEO von World of Wine: „Unser Ziel bei WOW ist es, Porto als kulturelles Reiseziel zu positionieren, indem wir nicht nur die Geschichte des Weins erzählen, für den die Stadt weltberühmt ist, sondern auch die Geschichte der Stadt, ihrer Menschen und ihrer Abenteuer über die Jahrhunderte hinweg. Für jeden Besucher Portos oder Portugals sollte WOW auf der Liste der Dinge stehen, die er tun und sehen muss.“

