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Franz-Josef Holzenkamp: „Ich übergebe Zukunft“

DRV-Präsident scheidet nach neun Jahren aus. Raiffeisen-Medaille und Ehrenpräsidentschaft

Ganz großes Kino zum Abschied: Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) hat seinen scheidenden Präsidenten Franz-Josef Holzenkamp mit der höchsten genossenschaftlichen Auszeichnung, der Raiffeisen-Medaille, geehrt. Im historischen Berliner „Kino International“ würdigte der Verband damit die „bleibenden Verdienste seines langjährigen Präsidenten für die Raiffeisen-Organisation auf Bundes- und europäischer Ebene“. Gleichzeitig wurde Holzenkamp zum DRV-Ehrenpräsidenten ernannt. „Dein Wirken endet heute nicht. Du bleibst Teil unserer Identität“, rief DRV-Hauptgeschäftsführer Jörg Migende Holzenkamp zu. Der 66-jährige Landwirt und ehemalige Bundestagsabgeordnete aus dem Oldenburger Münsterland steht seit nunmehr neun Jahren als Präsident an der Spitze des DRV. Ende Juni scheidet er planmäßig altersbedingt aus dem Amt aus.

„Franz-Josef Holzenkamp hat den DRV aber auch die gesamte Branche in den zurückliegenden Jahren maßgeblich geprägt. Er steht für klare Haltung, freie Marktwirtschaft und ein tief verwurzeltes demokratisches Verständnis, dass Lösungen am besten im Dialog entstehen – und zwar stets faktenbasiert und zukunftsgerichtet“, betonte Migende. Vor und 250 Ehrengästen aus Politik, Wirtschaft, Genossenschaften und Verbänden sagte er: „Ökologie und Ökonomie, Vision und Machbarkeit, wirtschaftliches Streben und soziale Verantwortung gehören für ihn zusammen. Das ist durch und durch genossenschaftlich. Der DRV und seine Mitglieder haben Franz-Josef Holzenkamp viel zu verdanken. Die Spuren, die er hinterlässt, halten nach und reichen weit.“

Professor Dr. Dr. Andreas Hensel, Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) stellte in seiner Laudatio das besondere Wertegerüst von Franz-Josef Holzenkamp heraus – basierend auf den Werten der Ländlichen Räume: Verlässlichkeit, Solidarität, gegenseitige Hilfe, Zupacken, Leistungsbereitschaft und der Wille, etwas zu verändern – das mache Holzenkamp aus. Und er griff ein Leitthema von ihm auf: Vertrauen. „Wo wir vertrauen können, erwächst Prosperität“, sagte Hensel und schloss. „Wir brauchen viel mehr Franz-Josef Holzenkamps in Berlin.“

Björn Fromm, Präsident des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH), hob die gute Zusammenarbeit in der gesamten Wertschöpfungskette hervor. „Franz-Josef Holzenkamp hat stets den genossenschaftlichen Gedanken sichtbar vertreten. Mit politischem Gespür und Verständnis für alle Akteure war er Brückenbauer – und zwar für die gesamte Agrar- und Ernährungsbranche.“

„Landwirt sein prägt das Verständnis dafür, dass Ergebnisse nicht im Augenblick entstehen, sondern im Prozess. Dies hat sich bei Franz-Josef Holzenkamp in einem tiefen Verständnis für das Praktische, Machbare und Notwendige ausgedrückt“, betonte DRV-Vizepräsident Dirk Niederstucke bei der Verleihung der Raiffeisen-Medaille. Er charakterisierte Holzenkamp als Persönlichkeit, die „Ausgleich schafft, ohne diesen zu inszenieren“ und „fachliche Klarheit mit großer Gelassenheit verbindet“.

„Ich habe meine Aufgabe beim DRV und die Arbeit für unsere Mitgliedsunternehmen stets als großes Privileg empfunden. Denn Genossenschaften sind für mich weit mehr als ein Wirtschaftsmodell. Sie sind ein Versprechen, dass Menschen gemeinsam stärker sind als allein, dass Verantwortung und Verlässlichkeit zählen und dass wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftlicher Zusammenhalt nicht gegeneinanderstehen“, zog Holzenkamp ein sehr persönliches Fazit. Er verband dies mit einem Appell: „Ich bin davon geprägt, dass man Brücken bauen muss und nicht Gräben vertiefen darf. Diesen Gedanken brauchen wir heute mehr denn je.“ Mit Blick auf den DRV resümiert er: „Ich gehe mit großer Dankbarkeit und der Gewissheit: Ich übergebe Zukunft.“

Franz-Josef Holzenkamp wurde 2017 Präsident des DRV. Der Landwirtschaftsmeister und landwirtschaftliche Unternehmer aus dem Kreis Cloppenburg schaut auf langjährige Erfahrung in der Genossenschaftsorganisation, im Berufstand und in der Agrarpolitik zurück. Bis 2017 war er 12 Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestags und Mitglied des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft.

Der DRV hat mit Franz-Josef Holzenkamp und Manfred Nüssel nun zwei Ehrenpräsidenten. Die Raiffeisen-Medaille ist streng auf maximal lebende 30 Trägerinnen und Träger limitiert.

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