Four Seasons Mykonos effnetrö

Das Four Seasons Hotel Mykonos ist nun eröffnet und heißt seine Gäste zur ersten Sommersaison willkommen. Das Hotel liegt oberhalb der Bucht von Kalo Livadi und besticht durch modernes Design, einen Privatstrand, Restaurants mit Meerblick und unvergessliche Inselerlebnisse.

„Mit der Eröffnung unseres zweiten Four Seasons-Hotels in Griechenland – neben unserem Hotel in Athen – präsentieren wir eine neue Dimension von Luxus auf einer der bekanntesten Inseln des Mittelmeers“, sagt Rainer Stampfer, President, Global Operations, Hotels and Resorts bei Four Seasons. „In Zusammenarbeit mit AGC Equity Partners haben wir ein Erlebnis geschaffen, das durch durchdachtes Design die umgebende Natur schont und die Herzlichkeit griechischer Gastfreundschaft mit dem persönlichen Service verbindet, der Four Seasons auszeichnet.“

Das vom renommierten griechischen Architekten Nicos Valsamakis entworfene Hotel liegt auf einer Klippe und erstreckt sich über sechs Hektar im Stil eines mykonischen Dorfes mit Panoramablick auf die Ägäis.

Gäste können sowohl gemächliche Vormittage als auch lebhafte Abende genießen und den Tag entspannt am hoteleigenen Strand oder am einen der beiden Infinity-Pools verbringen, bevor sie sich mit dem Shuttle oder einem privaten Transportmittel auf den Weg nach Chora (Mykonos-Stadt) machen, um dort den Abend zu verbringen.

„Das Four Seasons Mykonos fängt den authentischen Charme ein, der diese Insel so einzigartig macht“, sagt General Manager Ryan Grande. „Wir bieten das Beste aus beiden Welten: Gäste können sich entweder entspannen oder die Energie der Insel in ihrem eigenen Tempo erkunden.“

Unterkünfte

Eine Auswahl von 94 Zimmern, Suiten und Villen mit eigenen Tauchbecken bietet den Gästen die Möglichkeit, einen stilvollen Strandurlaub mit lokal inspirierten Elementen wie den für die Insel typischen weiß getünchten Fassaden und minimalistischem Design zu genießen.

Essen und Trinken

Vier Restaurants und Bars bieten sowohl entspannte als auch lebhafte Atmosphäre, ergänzt durch einen atemberaubenden Meerblick:

Hochwertiges Fleisch und frische Meeresfrüchte werden im mediterranen

Grillrestaurant „Álef“ von griechischen und Weinen der Alten Welt begleitet.

Grillrestaurant „Álef“ von griechischen und Weinen der Alten Welt begleitet. Das „Corbu“ bringt die Aromen Italiens nach Mykonos – mit authentischen Gerichten, die den ganzen Tag über serviert werden.

Das „The Beach“ serviert handgemachte Cocktails in entspannter Strandatmosphäre.

Beginnen Sie Ihren Morgen mit einem frisch gebrühten Kaffee, genießen Sie den ganzen Tag über traditionelle griechische Meze und Desserts oder entspannen Sie sich bei einem Cocktail bei Sonnenuntergang im „Kafeneo“.

Spa und Wellness

Inmitten duftender Gärten gelegen, verfügt das Spa über sieben Behandlungsräume, einen Spa-Pavillon im Freien und einen Thermalbereich mit Sauna, Dampfbad und Vitalitätsbecken. Gäste können ihre Wellness-Reise im rund um die Uhr geöffneten Fitnesscenter fortsetzen, das ein Spinning-Studio im Freien und einen Fitnesspavillon mit Meerblick für Yoga oder Stretching umfasst. Für individuell abgestimmte Trainingsprogramme stehen außerdem Personal Trainer zur Verfügung.

Ausgewählte Four Seasons-Erlebnisse

Wer mehr als nur den Strand erleben möchte, kann seinen Aufenthalt mit Tagesausflügen bereichern, die die Schönheit von Mykonos zur Geltung bringen:

Delos & Rhenia: Von der Südküste Mykonos’ aus können Reisende die antiken Ruinen auf Delos, einem UNESCO-Weltkulturerbe, bewundern und anschließend in Rhenia schwimmen und schnorcheln.

Von der Südküste Mykonos’ aus können Reisende die antiken Ruinen auf Delos, einem UNESCO-Weltkulturerbe, bewundern und anschließend in Rhenia schwimmen und schnorcheln. Mykonos aus der Luft: Eine Gelegenheit, die atemberaubende Schönheit von Mykonos bei einem exklusiven Hubschrauberrundflug von oben zu genießen.

Eine Gelegenheit, die atemberaubende Schönheit von Mykonos bei einem exklusiven Hubschrauberrundflug von oben zu genießen. Das Beste von Mykonos: Ein geführter Spaziergang durch die weiß getünchten Gassen, Kapellen und versteckten Ecken von Mykonos-Stadt, mit zusätzlichen Besichtigungen am Leuchtturm, am Kalafatis-Strand und im Dorf Ano Mera.

Ein geführter Spaziergang durch die weiß getünchten Gassen, Kapellen und versteckten Ecken von Mykonos-Stadt, mit zusätzlichen Besichtigungen am Leuchtturm, am Kalafatis-Strand und im Dorf Ano Mera. Reiten am Fokos-Strand: Ein Ausritt entlang felsiger Ziegenpfade und durch Ackerland, vorbei am Fokos-Staudamm bis zum abgelegenen Vulkanstrand von Fokos.

Veranstaltungen und Hochzeiten

Das Hotel eignet sich perfekt für Feierlichkeiten aller Art und bietet eine Vielzahl von Veranstaltungsorten. Für Veranstaltungen im Freien in den Restaurants des Hotels ist Platz für bis zu 200 Gäste, während die Innenräume ebenfalls für private Veranstaltungen reserviert werden können. Für eine Feier im kleinen Kreis können Paare ihr Eheversprechen in einer abgeschiedenen Kapelle am Hang mit Blick auf den Strand geben, gefolgt von einem Empfang im nahegelegenen Álef.

Infos hier