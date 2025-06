EZB: So kann sich die Haltung der Notenbank entwickeln

Die bereits angekündigte Zinssenkung um 25 Basispunkte ist nun Geschichte. Wir richten unseren Blick jetzt auf Juli und darüber hinaus. Ohne den „Sieg“ über die Inflation zu verkünden, deutet der rückläufige Inflationstrend auf eine neutralere Haltung der Europäischen Zentralbank in den kommenden Monaten hin. Entscheidende Faktoren, die eine Änderung dieser Einschätzung bewirken könnten, dürften sich aus Verschiebungen bei Energiepreisen, Beschäftigungstrends und/oder den Ergebnissen US-geführter Zollstörungen ergeben.

Steve Auth, Chief Investment Officer for Equities bei Federated Hermes über Aktien am Wendepunkt:

Nachdem sich die Aktienmärkte nach der wilden Achterbahnfahrt der vergangenen Monate beruhigt haben, hat eine sehr natürliche Verhaltensreaktion Investoren und Marktstrategen erfasst. Nachdem sie während des großen Ausverkaufs im April von bullisch auf bärisch umgeschwenkt sind und die anschließende Rally verpasst haben, die uns wieder dorthin zurückgebracht hat, wo wir vor drei Monaten standen, halten die meisten an ihrer neuen bärischen Positionierung fest.

Tatsächlich dreht sich der Großteil der Kommentare heutzutage darum, was wahrscheinlich schiefgehen wird: „Das Steuergesetz wird nicht verabschiedet“, „das Steuergesetz wird das Defizit sprengen“, „die Handelsabkommen werden nicht zustande kommen“ und „Stagflation voraus“. Dies sind nur einige der gängigen Gründe, um bewusst oder unbewusst die peinliche Fehleinschätzung zu rechtfertigen.

Was könnte also gut laufen? Die Zoll-Schlagzeilen könnten nachlassen. Wenn in den kommenden Wochen weitere Handelsrahmenwerke angekündigt werden, sollte die Hysterie über Zölle, die die Weltwirtschaft zum Absturz bringen könnten, abklingen. Die Inflationszahlen könnten niedrig ausfallen, und die Fed könnte ab ihrer September-Sitzung eine vierteljährliche Serie von sechs Zinssenkungen um je 25 Basispunkte beginnen.

Die Defizite könnten schrumpfen statt sich auszuweiten. Und schließlich könnte das Gewinnwachstum anhalten. Die zweite Jahreshälfte und die Gewinne für 2026 haben unserer Ansicht nach mehrere Beschleuniger in petto: höheres BIP-Wachstum als erwartet, kostensenkende Deregulierungen und KI-Effizienzgewinne. Diese sollten das Gewinnwachstum der Unternehmen wieder ankurbeln.

Wir räumen wie immer ein, dass einiges davon falsch sein könnte und die Bären am Ende recht behalten könnten. Aber da so viele auf der falschen Seite stehen, sehen wir die Risikobalance zugunsten der Bullen. Es gibt einfach zu viele Dinge, die von hier aus gut laufen könnten.

Karen Manna, Investment Director for Fixed Income bei Federated Hermes über Volatilität an den Anleihemärkten: Es ist zum Klischee geworden, aber die Anleihemärkte blieben im Mai volatil, wobei Investoren letztendlich die jüngsten Zoll-Kapriolen ignorierten und wieder Risiko angenommen haben.

US-Staatsanleihen sahen sich in den vergangenen Wochen einer „Mauer der Sorgen“ gegenüber, da politische Unsicherheit – nicht nur bei Handel und Zöllen, sondern auch bei Haushalt und Defizit – die Renditen unter Druck setzte. Im Mai stiegen die Renditen um 29 Basispunkte für zweijährige, 24 Basispunkte für fünf- und zehnjährige und 25 Basispunkte im 30-jährigen Bereich der Zinskurve. Wir glauben, dass sich die Zinskurve langfristig weiter versteilen kann.

Die meisten Kreditsegmente setzen ihre Erholung von den weiten Spread-Niveaus rund um den Liberation Day fort, liegen aber noch unter den extrem engen Spreads vom Jahresende. Investment-Grade-Unternehmensanleihen behaupten sich weiterhin gut: Ein starkes Angebot trifft auf solide Nachfrage. Ende Mai lagen die Spreads bei 88 Basispunkten, die Worst-Case-Rendite bei 5,21 Prozent – gestützt durch günstige technische Faktoren.

Hochzinsanleihen verengten sich im Monatsverlauf um 69 Basispunkte auf 315, bei einer Worst-Case-Rendite von 7,46 Prozent. Auch Schwellenländeranleihen bleiben gefragt – unterstützt vom globalen Lockerungszyklus und einer zunehmenden Abkehr vieler Investoren von der einseitigen Fokussierung auf die USA hin zu breiteren Allokationen, auch in internationale und Schwellenmärkte.