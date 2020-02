Experten Interview: „Man sollte nicht mehr als 5-10 Prozent seines Kapitals in Krypto investieren“ 

Die Kernaussagen des Interviews:

•Regulatorik, Krypto-Nachrichten und makroökonomische Entwicklungen die wichtigsten Kurstreiber

•Wir befinden uns erst am Anfang der Finanz-Revolution

•Man sollte maximal 5-10 Prozent seines Kapitals in Kryptowährungen investieren

•In fünf Jahren könne man rund um die Uhr von derselben Wallet Aktien verkaufen und Kinokarten bezahlen

Hallo Herr Austinat, wie würden Sie die beste Investmentstrategie für moderne Anleger beschreiben?

Ich denke als Investor muss man sein Portfolio immer diversifizieren. Wir bieten Kunden von Aktien und ETFs bis hin zu Bitcoin viele Möglichkeiten. Krypto und Tokenisierung sind sicher die Zukunft, auch beim Investieren, aber ich denke auch, man sollte nicht mehr als 5-10 Prozent seines Kapitals in Krypto investieren.

Worauf muss ich am meisten beim Investieren achten?

Naja. Jeder kann da natürlich seine eigene Meinung haben. Ich denke, beim Investieren sollte man Rendite und Sicherheit miteinander abwägen. Jedoch denke ich immer an das Zitat von André Kostolany: „Wer viel Geld hat, kann spekulieren, wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren, wer kein Geld hat, muss spekulieren“.

Was sind Ihrer Meinung nach momentan die wichtigsten Kurstreiber?

Da sehe ich drei Faktoren: Regulatorische Entscheidungen, Nachrichten über Kryptowährungen und makroökonomische Entwicklungen wie zum Beispiel die aktuelle Geldpolitik mit Negativ-Zinsen sowie Vertrauensverluste in Banken und Regierungen.

Welche Trends im Handel von Kryptowährungen können wir in den nächsten fünf Jahren erwarten?

Ich denke in den nächsten fünf Jahren werden wir auch traditionelle Werte auf der Blockchain finden. Dann wird der Handel 24/7, rund um die Uhr stattfinden. Und ich kann eine chinesische Aktie am Sonntagmorgen verkaufen und direkt vom selben Wallet dann Kinokarten bezahlen.

Werden sich in den nächsten Jahren auch komplett neue Investment-Konstrukte entwickeln?

Ja. Ich bin mir sicher, dass wir bezüglich DAOs, also Dezentralen Autonomen Organisationen, noch einiges hören werden. Die Entwicklung der Blockchain-Technologie ist erst am Anfang. Wir befinden uns sozusagen am Anfang der nächsten Industriellen genauer gesagt Finanz-Revolution.

